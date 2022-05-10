中國最高…西藏76.8米不丹松 「登頂」樹王

西藏墨脫縣發現一棵不丹松，高76.8公尺，成為中國新樹王。（取材自人民日報）

西藏自治區墨脫縣境內的背崩鄉格林村日前發現到一棵高達76.8公尺的不丹 松，刷新了此前中國最高樹的紀錄，是目前中國已知最高的一棵樹。

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人民日報客戶端報導，今年4月，墨脫縣林業和草原局委託北京 大學教授及多個生態保育中心組成聯合調查隊，對墨脫境內的不丹松進行調查。聯合調查隊採用無人機雷射雷達系統進行大範圍測繪，發現11棵潛在高於70公尺的巨樹。隨後調查團隊攜帶背包雷射雷達進入森林腹地，對11棵巨樹進行精細測繪。

經過為期10天的實地考察、數據採集與處理工作，最終發現了高達76.8公尺的不丹松巨樹，刷新了此前位於雲南高黎貢山的72公尺禿杉樹王的紀錄，是目前中國已知的最高的一棵樹，成為名副其實的新樹王。

研究團隊建議將此棵最高不丹松大樹取名為「辛達布」，本地門巴族語意為「神樹」。研究人員在「辛達布」樹身上，發現了節莖石仙桃、耳唇蘭、眼斑貝母蘭、匍莖卷瓣蘭、墨脫越橘、小尖葉越橘、中型樹蘿蔔等多種附生保護植物與墨脫特有植物，進一步證實「辛達布」所在的墨脫及雅魯藏布江大峽谷區域具有極高保護價值與文化意義。

北京大學郭慶華教授介紹，雷射雷達是一種主動遙感技術，能夠直接、快速、精確地獲取研究對象的三維點雲模型，較之傳統的測量方法更加客觀、準確、精細。

研究團隊並採用無人機獲取照片拼接成巨樹等身照。測量團隊還採用無人機懸吊測繩以及捲尺測量等方法，進行了高度和胸徑驗證，記錄了詳細數據。

不丹松是一種僅分布於東喜馬拉雅地區的樹種，生長在海拔1400公尺至2500公尺的山地雨林與亞熱帶氣候區。