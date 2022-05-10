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江蘇入戶消毒 冰箱物資丟滿地 民怨「一地血水」生蛆

中國新聞組／香港10日電
有網民控訴消毒人員將雪櫃內物資丟在地面，造成家中蛆蟲遍野。（微信公眾號「為你寫一個故事」）
有網民控訴消毒人員將雪櫃內物資丟在地面，造成家中蛆蟲遍野。（微信公眾號「為你寫一個故事」）

上海及周邊地區疫情持續，不少輕症或無症狀患者被送往方艙醫院隔離，家中則被強制入戶消毒。一段江蘇徐州睢寧縣入戶消毒過程的片段在網路瘋傳，片中可見防疫人員向屋內各處噴灑大量消毒藥水，更將冰箱內物資丟在地上。

來源：YouTube

香港01報導，根據對話截圖顯示，有民眾隔離完回到家，發現冰箱內的物資都被丟在地面上且已經腐爛，「一地血水」並生出大量蛆蟲、蒼蠅，形容蛆蟲多到難以根絕。

網傳影片的開頭，穿著防護服的工作人員對著鏡頭說：「這裡是9號樓XX室，我們專業消殺組正在入戶對病毒進行消殺。我現場（拍）視頻，等待以後取用。」接著，拍攝者就開始展示他們是怎麼進行消毒──打開冰箱門，直接往冰箱裡大量噴消毒藥水；往地上、電視上、沙發上噴大量消毒水。

網民「為你寫一個故事」在微信公眾號轉傳這則影片，並撰文表示，上海黃浦區官方稱消毒使用的是過氧化氫，但不少網民則表示，他們當地消毒使用的是有酸性、漂白性的次氯酸鈉，噴完的衣服都會褪色，出現大量白斑。

他表示，就算不是使用次氯酸鈉，像這樣對著電子產品狂噴，也可能導致電器進水損壞，電腦、相機、遊戲機等都不例外。有自稱負責消毒工作的網民就證實，他消毒過的地方，「衣服全褪色、冰箱清空、日常接觸用品全當醫廢，碗筷浸泡」。

「為你寫一個故事」認為，無論這液體是次氯酸鈉也好，過氧化氫也罷，總歸是有一定腐蝕性的。地板上水多了都會被泡爛，更別說這些東西了。他建議官方「能不能不要噴這麼多液體，改用紫外線燈照射等方式進行消殺？確實，紫外線燈照射花費的時間比較長，但至少不會造成這麼大損害啊。消殺人員的時間重要，但感染者的財產也很重要不是嗎？」

對此，有網民表示全中國只有上海這樣做，但文章作者表示，影片發生的地點其實是在江蘇。

有網民控訴消毒人員將雪櫃內物資丟在地面，造成家中蛆蟲遍野。（微信公眾號「為你寫一...
有網民控訴消毒人員將雪櫃內物資丟在地面，造成家中蛆蟲遍野。（微信公眾號「為你寫一個故事」）

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