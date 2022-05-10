我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

封控衝擊 逾半美企減少或延後投資 中媒打臉官方說法…

記者羅印冲、陳言喬／綜合報導
上海公布兩批共1800多家的復工「白名單」。圖為某汽車空調公司廠裡復工復產的工人。（新華社）
上海公布兩批共1800多家的復工「白名單」。圖為某汽車空調公司廠裡復工復產的工人。（新華社）

中國「動態清零」政策導致各地封控，讓企業苦不堪言。美國商會一項調查顯示，在疫情對業務和供應鏈造成影響背景下，逾半在中國的美國企業正削減或延後投資。而上海宣稱已有1800多家企業復工復產，但有中媒稱在接受問卷調查的667家企業中，有近五成的上海企業表示，目前復工復產率不到三成。

據了解，上海已確定兩批復工復產企業的白名單，多家大型公司公開表示「已開始有序復工復產」，但也有企業反映復工進展不順。上海證券報表示，他們近期展開以長三角區域上市公司為主要調查對象，截至5月7日，共收到667家上市公司有效問卷。調查結果顯示，「名義復工不等於有效復工」，逾九成被調查企業回饋受到疫情影響；半數以上被調查企業目前復工率低於90%；其中上海企業最為嚴重，約49%企業回饋其復工復產率不足30%。

而聯合早報引述彭博社報導，美國商會從4月29日至本月5日，對121家在中國的美企展開調查後發現，超過半數的企業減少或推遲在中國的投資項目。此外，近六成的公司在最新一波疫情爆發後，下調他們在今年的收入預測。

商會主席華剛林（Colm Rafferty）在聲明中說：「我們理解到中國選擇將健康和安全放在首位，但現有（防疫）措施正對美國企業對華信心程度造成影響。」華剛林稱，這種已充滿挑戰的情況正持續惡化，企業在隧道盡頭仍看不到任何曙光。

調查顯示，在上海有業務的美國公司中，超過15%的企業稱，他們在上海的業務仍然暫停。

此外，近六成在中國有業務的受訪公司稱，由於員工不夠、取得物資時遇到困難，或是封控措施的影響，這些企業的產能出現放緩或減少的情況。

近四分之一的受訪公司則認為，中國發布改善物流情況的措施，對他們的業務有正面影響。

上海封控對經濟活動造成相當程度的影響。（中新社）
上海封控對經濟活動造成相當程度的影響。（中新社）

復工 疫情 投資

上一則

法學教授批「強送方艙、強進民宅」違法 微博被封、文章下架

下一則

北京順義爆群聚性疫情 連三天核酸篩查

延伸閱讀

上海居民盼解封 讓「非洲小哥」爆量訂單累瘋

上海居民盼解封 讓「非洲小哥」爆量訂單累瘋
整點快訊／洛市母親疑殺死2子和1女 都在12歲以下

整點快訊／洛市母親疑殺死2子和1女 都在12歲以下
封控衝擊劇烈 中國美國商會：過半美企減少或延後投資

封控衝擊劇烈 中國美國商會：過半美企減少或延後投資
上海活人被裝屍袋 開死亡診斷書醫師無看診能力

上海活人被裝屍袋 開死亡診斷書醫師無看診能力

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
宣城師傅抖音直播間。（取材自抖音）

和尚抖音直播 被發現讚5萬個辣妹 網：大師斬不斷黑絲

2022-05-03 22:00
李家超8日當選第六屆香港特首。（取材自香港電台）

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

2022-05-08 01:00

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效