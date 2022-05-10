封控衝擊 逾半美企減少或延後投資 中媒打臉官方說法…

上海公布兩批共1800多家的復工「白名單」。圖為某汽車空調公司廠裡復工復產的工人。（新華社）

中國「動態清零」政策導致各地封控，讓企業苦不堪言。美國商會一項調查顯示，在疫情 對業務和供應鏈造成影響背景下，逾半在中國的美國企業正削減或延後投資 。而上海宣稱已有1800多家企業復工 復產，但有中媒稱在接受問卷調查的667家企業中，有近五成的上海企業表示，目前復工復產率不到三成。

據了解，上海已確定兩批復工復產企業的白名單，多家大型公司公開表示「已開始有序復工復產」，但也有企業反映復工進展不順。上海證券報表示，他們近期展開以長三角區域上市公司為主要調查對象，截至5月7日，共收到667家上市公司有效問卷。調查結果顯示，「名義復工不等於有效復工」，逾九成被調查企業回饋受到疫情影響；半數以上被調查企業目前復工率低於90%；其中上海企業最為嚴重，約49%企業回饋其復工復產率不足30%。

而聯合早報引述彭博社報導，美國商會從4月29日至本月5日，對121家在中國的美企展開調查後發現，超過半數的企業減少或推遲在中國的投資項目。此外，近六成的公司在最新一波疫情爆發後，下調他們在今年的收入預測。

商會主席華剛林（Colm Rafferty）在聲明中說：「我們理解到中國選擇將健康和安全放在首位，但現有（防疫）措施正對美國企業對華信心程度造成影響。」華剛林稱，這種已充滿挑戰的情況正持續惡化，企業在隧道盡頭仍看不到任何曙光。

調查顯示，在上海有業務的美國公司中，超過15%的企業稱，他們在上海的業務仍然暫停。

此外，近六成在中國有業務的受訪公司稱，由於員工不夠、取得物資時遇到困難，或是封控措施的影響，這些企業的產能出現放緩或減少的情況。

近四分之一的受訪公司則認為，中國發布改善物流情況的措施，對他們的業務有正面影響。