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上海清零總攻 「管人封戶，不怕得罪親朋」

記者陳言喬、羅印冲／綜合報導
上海定10日發起清零總攻，川沙新鎮稱要「管人封戶，不怕得罪親朋」，圖為外省支援上海團隊轉運感染市民。（中新社）
上海定10日發起清零總攻，川沙新鎮稱要「管人封戶，不怕得罪親朋」，圖為外省支援上海團隊轉運感染市民。（中新社）

為響應中共總書記習近平5日在政治局常委會上宣示要打贏大上海保衛戰，上海各地紛紛立下10日總攻的「軍令狀」，繼浦東新區下達「粉身碎骨」的軍令狀後，浦東下面的川沙新鎮則稱要「做到令行禁止、不講變通；管人封戶，不怕得罪親朋」。

健健委通報，全國9日新增本土病例349例，無症狀感染者3077例。其中上海新增本土病例234例，無症狀感染者2780例，6例死亡。

上海山雨欲來風滿樓，浦東新區日前軍令狀說，要在10日把新增病例數降低到5日新增的666例基礎上至少降低60%，力爭降到260例以內。軍令狀說，「軍令如山，一諾千金，我們即粉身碎骨，也一定要完成任務。」

浦東新區轄下的川沙新鎮也立下「軍令狀」，最新的通告稱：以10日清零為目標發起總攻，川沙新鎮黨委政府號召全體幹部職工：「我們要進一步凝心聚力、萬眾一心、持續發力、堅持到底」。

「我們要敢於直面病毒、敢於與病毒鬥狠、敢於與病毒比快」。

「我們要做到：應檢盡檢，不怕數字難看；反覆消殺，不怕多此一舉；轉陽轉密（陽性與密接者全部轉走），不怕來回折騰；流調考證，不怕話多囉嗦；管人封戶，不怕得罪親朋；保供保醫，不怕受人非議」。

「在清零總攻階段，做到令行禁止、不講變通、不打折扣、不留後路，人人奮勇、個個爭先、決戰決勝、不當懦夫，給自己一個交代，給浦東一個交代，給黨和人民一個交代」！

為清零總目標，川沙新鎮全體黨員幹部、全體員工要衝鋒在前、全線壓上。在此共同誓師！

另外，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，要切實把思想和行動統一到中共總書記習近平重要講話精神上來，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為中共的20大勝利召開營造良好環境。

據新華社，孫春蘭指出，中國疫情防控進入應對Omicron病毒變異株流行新階段，要進一步壓實四方責任，落實四早要求，升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，刻不容緩做到四應四盡，盡快實現社會面清零。

她說，要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

上海各級政府定10日發起疫情清零總攻，表態口吻愈來愈強烈。（微信截圖）
上海各級政府定10日發起疫情清零總攻，表態口吻愈來愈強烈。（微信截圖）

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