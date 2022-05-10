上月考察人民大學 習近平：不能依樣畫葫蘆
中國人民大學、南京大學等多所985高校近日先後宣布退出國際大學排名。有學者讚「這是中國大學在回歸自我」，但有評論認為這是中國大學在與世界脫鉤。美媒梳理近日中國官媒的報導認為，人民大學此舉和國家主席習近平的考察有關。
來源：YouTube
自由亞洲電台報導，習近平日前考察人民大學時，強調建設中國特色、世界一流大學「不能跟在別人後面依樣畫葫蘆」，簡單以國外大學作為標準和模式，而是要扎根中國大地，走出一條建設中國特色、世界一流大學的新路。
在官媒證實人民大學退出排名的一篇報導中，有知情人士透露，「中國人民大學等高校退出所謂的國際大學排名，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。這些說法似乎證實了人民大學退出排名與習近平考察的相關性。
但在八年前，2014年的五四青年節這一天，習近平在考察北京大學時則強調要認真吸收世界上先進的辦學治學經驗，要遵循教育規律，扎根中國大地辦大學。
原北京大學經濟學教授夏業良認為，這一事件體現了習近平上台以來的整體趨勢，「尤其是習近平上台以後，中國跟西方脫鉤的跡象非常明顯」。
夏業良還注意到習近平講培養人才時提到要為黨培養人才。夏業良認為這透露出政治含義，「你培養得再好，如果你不是為黨服務的，這種人才對他來說都是沒有意義的」。
夏業良指出，很多中國學者都反對按照西方的模式建設世界一流大學，因為大家知道完成不了這個指標任務。
身在邯鄲的河北工程大學原醫學教授王剛也認同這種分析，「（這些大學）排不上什麼好名次，這多難看啊，還不如主動退出」。
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