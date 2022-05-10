上月考察人民大學 習近平：不能依樣畫葫蘆

習近平日前到中國人民大學考察，受到學生歡迎。（新華社）

中國人民大學、南京大學等多所985高校近日先後宣布退出國際大學排名。有學者讚「這是中國大學在回歸自我」，但有評論認為這是中國大學在與世界脫鉤。美媒梳理近日中國官媒的報導認為，人民大學此舉和國家主席習近平 的考察有關。

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自由亞洲電台報導，習近平日前考察人民大學時，強調建設中國特色、世界一流大學「不能跟在別人後面依樣畫葫蘆」，簡單以國外大學作為標準和模式，而是要扎根中國大地，走出一條建設中國特色、世界一流大學的新路。

在官媒證實人民大學退出排名的一篇報導中，有知情人士透露，「中國人民大學等高校退出所謂的國際大學排名，反映了中國大學、中國教育 、中國文化的自主性和勇氣」。這些說法似乎證實了人民大學退出排名與習近平考察的相關性。

但在八年前，2014年的五四青年節這一天，習近平在考察北京 大學時則強調要認真吸收世界上先進的辦學治學經驗，要遵循教育規律，扎根中國大地辦大學。

原北京大學經濟學教授夏業良認為，這一事件體現了習近平上台以來的整體趨勢，「尤其是習近平上台以後，中國跟西方脫鉤的跡象非常明顯」。

夏業良還注意到習近平講培養人才時提到要為黨培養人才。夏業良認為這透露出政治含義，「你培養得再好，如果你不是為黨服務的，這種人才對他來說都是沒有意義的」。

夏業良指出，很多中國學者都反對按照西方的模式建設世界一流大學，因為大家知道完成不了這個指標任務。

身在邯鄲的河北工程大學原醫學教授王剛也認同這種分析，「（這些大學）排不上什麼好名次，這多難看啊，還不如主動退出」。