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「教育需符中國特色」 人民大學退出國際排名

中國新聞組／北京10日電
中國人民大學決定退出國際大學排名。（取材自央廣網）
中國人民大學決定退出國際大學排名。（取材自央廣網）

在南京大學宣布學校發展和學科建設均不再使用國際排名為目標後，同屬「985大學」的中國人民大學8日證實決定退出國際大學排名。面對中國大學陸續退出國際大學排名，有人認為這反映中國教育的自主性和勇氣，學者則稱國際大學排名不能完全盲目相信，「中國教育也需符合中國特色、體現出中國大學的內涵」。

央廣網報導，中國人民大學退出國際大學排名的消息，上周起在中國網路上傳開，不少人爭相打聽。而事實上，除中國人民大學外，南京大學、蘭州大學也陸續宣布或傳出退出國際大學排名。

中國大學陸續退出國際大學排名，被外界認為與中國官方的政策有關。

中共中紀委、國家監委4月15日發布的「中共南京大學委員會關於19屆中央第7輪巡視整改進展情況的通報」中，南京大學確認，在校方「十四五規劃」和「雙一流建設高校整體建設方案」中，學校發展和學科建設「均不再使用國際排名作為重要建設目標」。未來，南京大學也不會給國際排名機構提供任何數據。

蘭州大學校方一名相關部門人員表示，學校未參加過泰晤士高等教育世界大學排名。主辦方雖曾專門聯繫學校，但校方最後決定不參加。至於QS大學排名，校方曾申報過一年的數據，但後來應該沒有再跟進。

人民大學一有關領導透露，中國人民大學確已決定不再參加國際排名。而另一知情人表示，中國的知識體系已發展了數千年，是世界上最悠久、最豐富、最深厚的知識體系，創新性發展中華文化傳統，創建中國自主的知識體系，維護中國教育主權和文化主權，「中國人民大學等高校退出所謂的國際大學排名，反映了中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

中國人民大學副教授王鵬分析，對於以往的世界大學排名需「兩面性看待」。一方面，中國大學發展不能故步自封。在過去數十年中，通過國際交流和國際上的評價、評判體系排名，發現自身不足之處、取得長足進步。

王鵬說，另一方面，雖然大家認可排名，但評選的公允程度，以及是否真正反映大學或學科的整體情況，還值得深思。況且，大學不僅是比學術科研，還要「以社會責任感引導社會、開啟民智、培養更多人才」，這才是未來中國大學的發展之路。

他強調，上述因素在目前的大學排名指標體系中「可能沒有一個完全的體現」。因此，對國際大學排名不能完全盲目相信，「中國教育也需符合中國特色、體現出中國大學的內涵」。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，過去十多年來，很多高校存在著按照大學排行榜排名指標辦學的問題，但這些指標和整體的排名體系一直存在爭議，尤其世界大學排行榜學術性指標可能要占到50%、60%以上，導致學校要提高排名就要增加規模體量、在數量上做文章，「功利」地做論文。

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