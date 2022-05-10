世上再無「芳林嫂」 百歲秦怡辭世 周恩來讚她「最美女性」

秦怡9日逝世，享年100歲。圖為2012年12月，秦怡在北京參加「新中國22大電影明星50周年盛典」活動。 （中新社）

被稱為「人民藝術家」和「最美奮鬥者」的著名電影 表演藝術家秦怡，9日4時08分在上海復旦大學附屬華東醫院逝世，享嵩壽100歲。秦怡參演40餘部電影和電視劇，獲獎無數，她在「鐵道游擊隊」中扮演的芳林嫂，成為銀幕經典。前總理周恩來稱她是「新中國最美的女性」，蔣介石、蔣經國都看過她的舞台劇 。

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綜合媒體報導，秦怡是「鐵道游擊隊」裡勇敢的芳林嫂，是「遙遠的愛」裡進步女性余珍；是「馬蘭花開」裡堅毅的馬蘭，是「女籃5號」中樂觀的林潔。她將真情實感灌注在每個角色身上，塑造了一個個經典的當代中國女性形象。

秦怡獲獎無數，她是第一屆電視金鷹獎優秀女演員以及2009年電影金雞獎獲得終身成就獎。秦怡在2019年以97歲高齡獲得「人民藝術家」的殊榮。當時，人在病房裡無法出席頒授儀式的她看著電視直播，感慨的說「國家給這麼高的榮譽，很激動，感受很多，很想流淚」。

說起秦怡，人們總能想到她年輕時留在銀幕上的各種質樸柔美的女性形象，以及晚年時沉澱出的雍容與典雅。她被封為「東方維納斯」，前總理周恩來稱她為「中國最美麗的女性」。

關於「美」，秦怡曾說：「我不怎麼保養，也不關注自己美不美。一個人長得怎麼樣、怎麼打扮並不重要，重要的是她的精神世界，以及對待工作的態度。」

秦怡一生經歷坎坷，但始終樂觀堅強。在重慶時，她親歷日軍大轟炸，是戰爭倖存者之一。60年代，她罹患癌症 ，所幸治療及時逐步康復。她常說，自己是從「鬼門關」幾度「走回來」的人，更懂幸福來之不易。

為什麼要從事文藝工作？秦怡回憶周恩來對她工作的肯定，「多少人，千千萬萬的人在你們的歌聲鼓舞下，走上前線，浴血奮戰，取得勝利」。當時在重慶排戲，她說「敵機進來了，我們就躲到那個椅子底下；敵機一飛走，我們就從椅子底下都鑽出來了嘛，接著又演」。

改革開放後，秦怡仍執著於影視創作。2008年，秦怡和周杰倫因電影「大灌籃」結緣並互贈禮物。2014年，年過九旬的秦怡登上青藏高原，拍攝自編自演電影「青海湖畔」。

2022年1月31日，秦怡度過了百歲壽誕，談及表演藝術，老人仍然充滿激情。對於她的離世，中國電影家協會發悼文表示沉痛悼念，稱秦怡是中國百年電影史的見證者和耕耘者，是一位真正的人民藝術家。