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秦怡2段婚姻悲慘 照顧病兒43年 阿諾：偉大母親

中國新聞組／北京10日電
著名表演藝術家秦怡9日去世，享嵩壽100歲。（取材自封面新聞）
著名表演藝術家秦怡9日去世，享嵩壽100歲。（取材自封面新聞）

5月9日清晨，著名表演藝術家秦怡去世，享嵩壽100歲。她去世的前一天剛好是母親節，很多人知道秦怡是一位偉大的演員，很多人不知道的是，她還是一位偉大的母親。照顧患有精神疾病的兒子43年，餵藥、洗頭、洗澡…，秦怡從來不假手他人。

來源：YouTube

封面新聞報導，秦怡一生有過兩段婚姻，第一段是和話劇演員陳天國，第二段是和「電影皇帝」金焰。

秦怡在重慶與表演結緣，1939年，演員陳天國在山上向她求婚，並表示如果秦怡不答應就跳下去，秦怡在「以死相逼」的慌亂中進入第一段婚姻。

陳天國嗜酒如命，婚後第二天就家暴秦怡。女兒出生後，丈夫甚至威脅將孩子送養。秦怡帶著孩子出走，1944年結束婚姻。

1947年冬天，秦怡前往香港參演電影「海茫茫」，結識了電影演員金焰，秦怡對年長12歲的金焰一見鍾情。兩人在1947年12月15日結婚，一年後生下兒子金捷。

婚後秦怡忙於事業，金焰卻出軌了，原本想離婚的她卻因為金焰患上嚴重胃病不忍心離開，1983年金焰病逝，留下秦怡和兒子相依為命。

秦怡喚兒子金捷為「小弟」，這是老上海家庭對老么的昵稱。金捷16歲時得了精神疾病，秦怡不忍心把兒子送進精神病院，從此幾乎一生把兒子帶在身邊。

「因為他有病，我必須給他加倍的愛！」這是秦怡經常掛在嘴邊的話。為了照顧「小弟」，有時候她不得不把他帶到拍片現場，甚至自己學會注射，為他打針。但是金捷發病後經常對秦怡又打又罵。

金捷有181公分，170斤，秦怡只能不停地求饒直呼：「不要打媽媽的臉，媽媽的臉明天還要拍戲，你打媽媽的背。」秦怡被兒子打了不止一次，直到那一天再次發病的金捷用鞋底把她的臉打腫，還砸傷了保母，她只能忍痛把兒子送到醫院。出院後的金捷終於向秦怡承諾不再打人。

秦怡還培養了金捷的繪畫天分。在一次公園散步中，秦怡發現兒子有繪畫天分，為他請了老師教學。金捷專注的投入繪畫， 2000年，阿諾史瓦辛格以2.5萬美元，買走了金捷的「衡山公園」寫生畫。「秦怡是我崇拜的中國影星，同時她又是一位偉大的母親，為了患病的兒子，她做得太多太多！」

59歲的金捷在2007年因尿毒症併發肺炎在醫院病逝，金捷生前的最後一幅畫作是「我愛我的媽媽」，這是他給媽媽的最後一份禮物。

秦怡悉心照料患病的愛子。（取材自封面新聞）
秦怡悉心照料患病的愛子。（取材自封面新聞）

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