中國版「馬斯克」撞臉 本尊妙回「我也想見見這個人」

中國版「馬斯克」日前發布跳舞視頻，打上了「收購推特讓我很高興」的趣味句子。(視頻截圖)

特斯拉 創始人馬斯克 有了「中國版的分身」，美國時間5月9日，推特 上有網友發布埃隆．馬斯克（Elon Musk）和「中國版」馬斯克照片的對比圖，並問馬斯克：「我們該部署一個中國版馬斯克當誘餌嗎？」

馬斯克本人親自回復稱：「我想見見這個人（如果他是真的）。考慮到現在的深度換臉技術，很難分辨（是不是真人）」。

有網友在推特上發布馬斯克（左）與中國版「馬斯克」（右）的對比圖，並獲馬斯克回覆。（推特截圖）

隨後，「中國版」馬斯克的「馬一龍0」在其微博上隔空回應稱：「我就在這裡，我也很想見你，我愛你。你是我的英雄」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，去年12月，該名博主就曾因其發布視頻中的長相酷似馬斯克，而在海內外走紅。由於相似度太高，但張嘴說出了一口略帶家鄉口音的中文， 這名來自江蘇省小哥，站在一輛豪華的轎車旁，時不時對著鏡頭微笑著。不少網友直呼：「這長得和馬斯克也太像了吧」；有趣的是，馬斯克本尊也看到了這個視頻，並在推特上幽默地回應道：「沒準兒我有點中國血統」。

不少網友質疑他使用深度偽造技術（Deep fake）換臉，但這名當事人為了闢謠同意做直播來證明自己是如假包換的。當時馬斯克還曾在推特上調侃稱，自己可能有中國血統。