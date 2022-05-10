虛擬直播主vox中國首秀 1小時海撈百萬人民幣

虛擬直播主vox漲粉速度驚人。(取材自bili bili)

在B站的邀請下，海外虛擬直播主vox 6日晚開啟中國直播首秀，全程以英文交流，時長共計1.7小時，營收 111萬(人民幣，下同，約16.5萬美元)，付費人數接近4萬人次，互動人數更是超過了5萬人次，在當晚登上了實時熱門首位。

來源：YouTube

截至目前，為vox充值「提督」（為B站直播間等級，提督級為每個月1998元）的人數破千，該帳號下已有83.7萬粉絲，漲粉速度驚人。

至於虛擬直播主vox是什麽來頭？揚子晚報報導，所謂「虛擬直播主」，指的是以虛擬性在視頻網站上發布視頻或者直播的人，其發源地在日本 ，主要活躍平台為YouTube和中國的B站，當前受眾區域集中在亞洲。虛擬形象大體上分為幾類，包括全3D擬真人，3D擬卡通形象，平面卡通形象。

據報導，vox屬於平面卡通直播主，全稱為vox akuma，從其口音來看是一位英國青年男性，隸屬日本虛擬直播主公司彩虹社旗下一員，也是彩虹社出品的虛擬直播主男團luxiem中的一員。在彩虹社的運營下，虛擬直播主的形象打造類似偶像，vox的個人設定為「聲之惡魔」，通過聲音和觀眾交流。

這一團隊在2021年12月出道，主要在YouTube活躍，據報導，認可vox的觀眾主要有兩原因，第一，被人設打動，vox的直播非常健談，不少網友評價他「紳士」、「情商高」；第二，被聲音所吸引，音色是否動人對虛擬直播主人氣影響極大，在首次接觸一位虛擬直播主時，是否有足夠的辨識度極其關鍵。

報導稱，vox的出現印證了虛擬直播主業是一片藍海。在中國，2019年首次在B站出現虛擬直播主，2020年11月，樂華娛樂和字節跳動共同打造的虛擬直播主偶像女團A-SOUL出道，正式宣告中國虛擬直播主開始藝人化、偶像化。

報導指出，成功的虛擬直播主能夠帶來的收入不亞於個真人偶像，vox所屬的虛擬直播主公司彩虹社就在4月28日向東京證券交易所提交了上市申請，並被批准，預計6月上市，其憑藉著旗下150名虛擬直播主，三個季度的營收已超過5億日元。

在中國，虛擬人越來越多出現在觀眾面前，從節目主持到電商帶貨直播甚至晚會、綜藝都有，不過成效還比不上真人，而類似於vox這樣的「藝人化」道路，不失為一種嘗試方向。