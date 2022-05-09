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上海居民盼解封 讓「非洲小哥」爆量訂單累瘋

中國新聞組／上海9日電
非洲黑哥們兒的影片：祝上海市衛健委清明節快樂。(視頻截圖)
非洲黑哥們兒的影片：祝上海市衛健委清明節快樂。(視頻截圖)

曾在中國走紅的非洲哥們兒「祝福影片」，日前在上海微信好友圈迎來「第二春」。有上海民眾購買影片祈願「社區核酸全陰」、「早日解封」，也有民眾購買影片「問候」上海市衛健委官員，更有民眾透過影片與先前辱罵過的居委會人員和解。因需求爆量，相關業者紛紛在微信朋友圈發文，稱非洲猛男已不堪負荷「累到脫水」。

來源：YouTube

香港01報導，上海部分地區開始解封，海外祝福影片因而迎來新商機。所謂海外祝福影片，是指影片中會有一群非洲猛男或小孩舉牌喊話，喊話內容和舉牌字樣均可客製化，例如要求影片中的猛男跳舞、舉槍或是身穿指定服飾。

祝福影片也可以涵蓋跳舞橋段。（取材自微信）
祝福影片也可以涵蓋跳舞橋段。（取材自微信）

日前就有民眾因不滿上海衛健委的官僚作風，購買影片「問候」官員，影片中的猛男舉著槍枝，一起用普通話喊祝「上海衛健委清明節快樂」，網民笑稱看著影片「感受到威脅。」也有民眾在封城期間購買祝福影片，要求拍攝人員跳祈福舞「祝福上海疫情早日平息」，也有民眾買祝福影片送給居委會成員。不過，有上海網民爆料，有部分地區居委會自己購買祝福影片「邀功」。

因為祝福影片需求爆量，許多相關業者紛紛在微信朋友圈發文表示，影片需求太大且「特殊要求太多」，非洲猛男已不堪負荷「累到脫水」。

報導指出，微信公眾號「雷叔說事」指出，非洲祝福影片起源於最早可以追溯到2015年天津塘沽大爆炸。

當時天津網友「威哥」收到一張照片，照片中的非洲小孩舉著一張紙，上面寫到「天津加油」的字樣。深受感動的威哥將其分享到網上，不料許多網友聯繫他，希望「借用」來為身邊的人祝福。威哥因而受啟發，開設了拍攝海外祝福影片的網路商店，影片的用途和內容也越來越多變化。此類影片大都由一個團隊負責非洲遠程拍攝，另個團隊負責後期專業化處理影片，收入按勞分配。

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