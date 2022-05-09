比亞迪爆汙染？ 疑致多名兒童流鼻血 長沙民眾拉橫幅堵門

比亞迪長沙工廠遭民眾上門維權。（取材自獵雲網）

中國汽車 巨頭比亞迪長沙工廠又出包。綜合媒體報導，位於湖南長沙雨花區工業園的比亞迪工廠，近日疑似因汙染問題，遭百位當地居民深夜上門拉橫幅抗議，還登上社交平台熱搜，雖公司立刻發出聲明滅火，但據官方8日通報，當地政府已成立調查組，進駐廠區展開調查。

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據微博 熱搜話題「比亞迪工廠汙染疑致多名兒童流鼻血」上資訊顯示，今年4月以來，湖南省長沙市雨花區正在建設的比亞迪工廠散發刺鼻氣味，導致附近社區居民出現咽喉疼痛、過敏性鼻炎等症狀。

此外，有逾百位當地居民深夜上工廠大門拉橫幅抗議的畫面，也陸續在社交平台上傳開，有民眾表示，比亞迪工廠影響附近10多個社區居民的生活，最近的社區距離工廠僅50公尺之遙。

對此，長沙比亞迪7日晚間緊急發布聲明稱，所謂「排放超標引起流鼻血」的情況屬於惡意捏造關聯，強調已經報警，將追究相關人員的法律責任。

聲明還說，「比亞迪長沙雨花區工業園於2012年投產使用，園區排放符合國家相關法規及標準。」但聲明也坦言，「在緊挨工業園區的部分居民區，或存在異味情況，公司已採取相關措施，並積極改善。」

8日下午，長沙市網信辦官方微博出面表示，對於民眾反映比亞迪雨花區工廠氣體排放相關情況，長沙市委、市政府已成立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測 機構以及相關專家，進駐工廠展開調查。

據鳳凰網曝光的錄音顯示，雨花區生態環境執法大隊一位工作人員對居民坦言，「無能為力」。

湖南長沙中建嘉和城小區，部分兒童出現不明原因鼻出血症狀。（取材自中國慈善家雜誌）

這位工作人員告訴居民：「這個問題，領導也非常想給你們解決，一直還在努力當中，我們是和你們站在一起的，確實已經盡力了。可能對於你們來說，沒有達到想要的效果，領導也非常的歉意。」

根據國家汽車製造廠衛生防護距離標準，汽車廠與居住區位置，應考慮風向頻率及地形等因素的影響，以盡量減少其對居住區大氣環境的污染。該標準根據不同風速，規定工廠與居住區的距離從300米至500米不等。但有些居民區距離該公司不足100米。

值得注意的是，這是長沙比亞迪近月以來第二度出包，登上微博熱搜。上月27日，該工廠被爆出在一周內發生三起員工跳樓事件，當地警方還向媒體證實，雖網傳的第一起跳樓事件不方便透露，但在4月25日、26日發生的跳樓事件均屬實，並已造成一人死亡。