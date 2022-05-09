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滬女稱核酸陰性被拉去方艙 「出來變陽」

中國新聞組／上海9日電
在上海，穿著防護服的工作人員在小區內進行大規模新冠肺炎篩查。這座城市已經因新冠疫情封鎖了一個多月。（Getty Images）
在上海，穿著防護服的工作人員在小區內進行大規模新冠肺炎篩查。這座城市已經因新冠疫情封鎖了一個多月。（Getty Images）

上海封控一個多月，有人說她在核酸陰性時被拉去方艙醫院，出艙後反而變陽性了。

BBC報導，家住上海黃浦區的李燕（化名）和許多上海居民一樣，自小區4月1日封閉以來，她已經一個多月足不出戶，只有在大規模核酸篩查和團購到貨時才下樓。

4月29日看到陽性結果後，她當天趕緊自測了幾次抗原，「都是一條杠」 （表示陰性）。 當天，她還按要求在官方大規模核酸篩查中做了檢測，第二天出來結果依然是陰性。據報導，李燕希望對這次陽性結果進行複核，但沒有人理會。在上海嚴格執行「社會面清零」的政策下，當日她被拉到了方艙醫院。

李燕到達方艙後，曾多次致電該區疾控中心，希望申訴自己的情況，但無人接聽。 她還找了方艙的醫護人員進行反饋，對方告訴她：「你已經來這裡了，測出兩個陰性再出去吧。」

「我本身是陰性，感染的概率不是很大嗎？ 」李燕反問。 她所在的方艙有近500名患者同住，喝水、吃飯時不得不在封閉的空間摘下口罩

「你保護好你自己，」這位醫護人員回應李燕。

李燕所在方艙環境相對較好，沒有出現一些艙內缺乏食物和基本物資的狀況。 但是，「在一個極不確定的狀態下被送進去，真的很惶恐，晚上睡覺都快窒息了」，她說。

李燕無奈在方艙住了幾晚，在三次核酸檢測呈陰性後，5月3日回到家中。李燕在出艙當天下午開始低燒，第二天燒到38.5度，「嗓子像刀割一樣」。再自測抗原時，出現了明顯的兩條槓。李燕推測自己很大程度上是在方艙內感染。

「感覺很屈辱，但這不是疾病帶來的，」李燕說，「整件事不由你個人的意志決定，也沒有可以申訴或者講道理的地方。 」

在方艙時，李燕還發現，與艙外的情況不同，方艙內居民的核酸結果無法在手機上查到，要在牆上貼出的數十頁紙上一個一個去尋找。 紙上列出了床位、名字、核酸結果，檢測的間隔時間，以及是否滿足出院條件等。 結果出來時，不少居民蜂擁而上，期盼看到自己的陰性結果，盡早出艙。「這不又是聚眾風險嗎？」李燕感慨道。

李燕還見到艙內有穿著防護服的人員大聲播放紅色老歌「歌唱祖國」，吸引許多患者聚集錄影，這一切讓她覺得「荒謬至極」。

李燕目前還有了新的擔憂。 「我擔心再做核酸的時候，身體沒有完全康復，結果呈陽性的話，我有可能又要到方艙裡面去走一圈兒，這是我現在最害怕的事，」她嗓音沙啞地說。

位於上海新國際博覽中心的臨時隔離場所。（Getty Images）
位於上海新國際博覽中心的臨時隔離場所。（Getty Images）

檢測 口罩 手機

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