疫下失經營信心 滬9成中小企「躺平」 四大行業現關門潮

疫情下，不只78%的受訪歐企認為中國市場作為投資目的地的吸引力下降，上海9成中小企也失去經營信心。圖為上海警方在乍浦路橋上攔檢外送員車輛。（中新社）

儘管官方表示上海重點企業的復工率超過7成，但供應鏈問題仍困住許多企業，在上海的日企工廠有63%處於停工、78%的受訪歐企認為中國市場吸引力下降。不只如此，近日一份對2603家上海中小企業家的經營信心電話調查顯示，近九成老闆失去經營信心或準備結業。對此，上海官方已陸續推出中小企業紓困 政策。

香港媒體引述「勤思昊學」微信公眾號消息，華東師範大學行政管理博士關昊的團隊，用一周時間做了上海中小企業家的經營信心電話調查，合計訪問2603家中小企業家的企業經營者，接通電話的占比為38.15%。主要調查的四大行業是火鍋、自助餐、星級酒店、美容美體行業。

調查數據顯示，有89%的營業者已經失去經營信心或準備結業，稱要在今年擴充規模的企業家占比不到1%，表示還能「熬一熬，等待機會」的在9%左右。調查稱，目前中小企業主在經營中比較困難地方，包括貸款 很難、消費欲望疲軟、生產成本居高不下、對未來政策很難把握等。

調查稱，還有比數據更讓人擔心的事情，即被調查者的「企業家的精神」正在喪失，中小企業家正在「躺平」。

另外，儘管疫情 趨緩，封城措施已對上海企業造成嚴重衝擊，上海官員昨天表示，官方陸續推出包括「抗疫助企21條」等融資擔保、延長貸款期限優惠政策，為中小企業紓困。

上海地方金融監管局表示，俗稱「抗疫助企21條」的「全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施」，重點放在發揮融資擔保增信、加大普惠金融支持力度、推動金融機構減費讓利等，主要對象是中小企業。並會同人行上海總部、上海銀保監局及在地50多家銀行，支持銀行透過線上核驗企業身分和支付薪資意願，為企業發薪提供便捷服務。