習下軍令狀 滬官「粉身碎骨」回應 網酸：老百姓骨頭渣都沒了

上海民眾排隊等待進行核酸檢測採樣。（中新社）

中共總書記習近平 日前重申動態清零的重要，要堅決和否定中國防疫 方針政策的言行作鬥爭。這兩天上海各地都動員起來，各區各街道辦還層層立下「粉身碎骨」的軍令狀。浦東新區區長聲稱「即使粉身碎骨也一定要完成任務」，但不少民眾不以為然，在評論區回擊「等不到你粉身碎骨，老百姓的骨頭渣都沒有了」。

以疫情 初始最嚴重的浦東新區代表朱芝松的軍令狀說，浦東新區到5月10日新增病例數要在5月5日新增的666例基礎上至少降低60%，力爭降到260例以內。他還說，「軍令如山，一諾千金，我們即粉身碎骨，也一定要完成任務。」

有網友說，「這根本就是大上海官帽保衛戰，老百姓粉身碎骨，官老爺也要保住帽子。」

上海各區除下達軍令狀，7日再宣布啟動全市攻堅「靜默」至15日。停止所有快遞、團購、外賣，即使已經下單，也被要求退單。甚至有居民反映，樓棟進出大門被鐵鍊綁死，小區大門也多了鐵絲網，出入口也被鐵皮封住，居委會徹底執行「靜默」。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹8日在記者會上重申，上海市疫情防控正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，不能鬆勁、不能懈怠。要毫不動搖堅持動態清零總方針。