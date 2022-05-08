我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

記者賴錦宏／即時報導
南京大學校門。（百度百家號）
南京大學校門。（百度百家號）

中國南京大學近期在文件中明確表示，學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。未來，南京大學也不會給國際排名機構提供任何數據。早在南京大學之前，中國人民大學和蘭州大學也已經對國際排名說不，也不給國際排名機構提供任何數據。

據騰訊新聞，近年來國際各大商業排名機構出具了多個大學排名，尤其是國際排名，引起社會廣泛關注。但教育界苦於國際各大學排行榜久矣。其實，國際排名不可靠，3所ㄓ「985大學」（又稱985院校，中國為了建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計畫）明確拒絕國際排名，不提供任何數據。

文章稱，國際商業排名機構的指標設置不一樣，同一個指標的權重也不盡相同，導致出具的排名五花八門，甚至同一所大學，在不同的排名機構中，得出的排名能差幾十甚至上百名，真是讓人大跌眼鏡。

英國的泰晤士高等教育排行榜，將英國的牛津和劍橋排在世界前兩名，而美國的幾個排行榜，又把美國的大學排在世界第一。可以說，這些商業排名機構出具的排名並不權威，也不怎麼可靠。

但是一些中國的大學，卻以這些國際排名機構的排名作為自己的奮鬥目標，甚至根據這些排名機構的指標來量身定制發展策略，導致走上了彎路。一些大學甚至邀請這些國際排名機構QS的負責人去交流，讓人浮想聯翩。

國外排名機構出具的排名，將國際學生占比和國際教師占比，這兩個指標的權重定得很高，對中國的大學產生了很大的誤導性作用。

國外的大學，尤其是英美和澳洲，本就是留學大國，留學生占比很高，甚至英國一些大學，中國留學生的人數能占學校總人數的三分之一以上，在這種情況下，國外的排名機構將國際學生占比提高，就是為了讓歐美的大學更有排名優勢。

文章稱，中國一些大學卻也盲目追隨國外的標準，為了在國際學生占比指標方面獲得優勢，降低標準招收外國留學生，不僅侵占了國內學生的資源，還引發了一些更大的問題，對學校的聲譽造成了很大影響。

中國留學生 教育 英國

上一則

中國常態化核酸檢測 1年要花掉2170億美元

延伸閱讀

封面故事／疫情恐慌 擾亂學子留學路

封面故事／疫情恐慌 擾亂學子留學路
南韓歷任總統晚景淒涼 文在寅能否逃「青瓦台魔咒」？

南韓歷任總統晚景淒涼 文在寅能否逃「青瓦台魔咒」？
北愛變天 英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨

北愛變天 英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨
林立仁「加倍努力」紀錄片 記錄亞裔藍領家庭孩子夢想進大學

林立仁「加倍努力」紀錄片 記錄亞裔藍領家庭孩子夢想進大學

熱門新聞

上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
宣城師傅抖音直播間。（取材自抖音）

和尚抖音直播 被發現讚5萬個辣妹 網：大師斬不斷黑絲

2022-05-03 22:00

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」
世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分
華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億

華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路