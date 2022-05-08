中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

南京大學校門。（百度百家號）

中國南京大學近期在文件中明確表示，學校發展和學科建設均不再使用國際排名作為重要建設目標。未來，南京大學也不會給國際排名機構提供任何數據。早在南京大學之前，中國人民大學和蘭州大學也已經對國際排名說不，也不給國際排名機構提供任何數據。

據騰訊新聞，近年來國際各大商業排名機構出具了多個大學排名，尤其是國際排名，引起社會廣泛關注。但教育 界苦於國際各大學排行榜久矣。其實，國際排名不可靠，3所ㄓ「985大學」（又稱985院校，中國為了建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計畫）明確拒絕國際排名，不提供任何數據。

文章稱，國際商業排名機構的指標設置不一樣，同一個指標的權重也不盡相同，導致出具的排名五花八門，甚至同一所大學，在不同的排名機構中，得出的排名能差幾十甚至上百名，真是讓人大跌眼鏡。

英國 的泰晤士高等教育排行榜，將英國的牛津和劍橋排在世界前兩名，而美國的幾個排行榜，又把美國的大學排在世界第一。可以說，這些商業排名機構出具的排名並不權威，也不怎麼可靠。

但是一些中國的大學，卻以這些國際排名機構的排名作為自己的奮鬥目標，甚至根據這些排名機構的指標來量身定制發展策略，導致走上了彎路。一些大學甚至邀請這些國際排名機構QS的負責人去交流，讓人浮想聯翩。

國外排名機構出具的排名，將國際學生占比和國際教師占比，這兩個指標的權重定得很高，對中國的大學產生了很大的誤導性作用。

國外的大學，尤其是英美和澳洲，本就是留學大國，留學生占比很高，甚至英國一些大學，中國留學生 的人數能占學校總人數的三分之一以上，在這種情況下，國外的排名機構將國際學生占比提高，就是為了讓歐美的大學更有排名優勢。

文章稱，中國一些大學卻也盲目追隨國外的標準，為了在國際學生占比指標方面獲得優勢，降低標準招收外國留學生，不僅侵占了國內學生的資源，還引發了一些更大的問題，對學校的聲譽造成了很大影響。