浙江小縣徵基層崗位 4博士、19碩士搶著幹

24名入圍人員基本情況。（取材自網頁截屏）

中國地方政府基層崗位，仍是許多人才搶破頭想進入的夢幻職場。日前，浙江省麗水市遂昌縣發出公告，顯示該縣招收的24個基礎工作崗位的入圍 人員，均來自著名大學，而遂昌僅是一個常住人口不到20萬人的小縣。

上游新聞報導，據遂昌縣發布「2022年遂昌縣面向世界一流大學引進優秀畢業生入圍體檢人員公告」顯示，今年遂昌縣24個基層工作崗位吸引了24名來自一流大學的畢業生，其中博士4人，碩士19人，本科1人。

該縣相關部門工作人員表示，這次人才引進的條件不錯，專業需求由基層單位提出，民眾報名熱情很高，其中有四名博士入選基層崗位。遂昌縣預計發布今年第二批人才引進公告，還將招聘引進33名專業技術人才。

名單中，有來自上海交大有機化學（生物醫學 工程）專業張博士，她報考的崗位是食品藥品安全檢驗檢測 中心檢驗員；船舶與海洋工程專業陳博士，她報考的崗位是鄉(鎮)、街道下屬事業單位基層工作人員；中國科學院大學應用化學（分析化學）胡博士，他報考的崗位是應急管理服務中心工作人員；來自中央民族大學中國少數民族語言文學專業的馬博士，他報考的崗位是浙西南幹部教育中心的教師。

待遇方面，首先人才聘用後，列入事業編制管理，享受事業單位薪酬待遇；其次，1年試用期滿考核合格的人才，根據相關規定，可按中層幹部選任程序聘用為單位中層正職或中層副職職務；第三是政策獎勵，全日制碩士研究生、高考第一分數段錄取的全日制本科生享受45萬元（一次性房票補貼30萬元；生活津貼3萬元/年，可享受5年）；全日制博士研究生可享受75萬元（一次性房票補貼50萬元；生活津貼5萬元/年，可享受5年）。