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封殺「網紅兒童」 廣電總局禁未成年人參與直播打賞

記者黃雅慧／綜合報導
國家廣電總局加強「網紅兒童」亂象監管。圖為小網紅「佩琪」，2020年被爆遭父母逼吃開直播賺錢，年僅3歲體重已達35公斤。(取材自微博)
國家廣電總局加強「網紅兒童」亂象監管。圖為小網紅「佩琪」，2020年被爆遭父母逼吃開直播賺錢，年僅3歲體重已達35公斤。(取材自微博)

中國對未成年人、演員監管進一步加強。國家廣電總局發布最新規範，禁止未成年人參與直播打賞、嚴控未滿16歲未成年人從事主播，此規範將封殺「網紅兒童」的曝光。中國廣播電視社會組織聯合會也發布「演員聘用合同示範文本」，要求不得以現金支付演員片酬，或以股權、房產、珠寶等變相支付隱匿收入，

國家廣電總局等4部門7日發布「關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見」（以下簡稱「意見」），提到禁止未成年人參與直播打賞、嚴控未成年人從事主播、優化升級「青少年模式」、加強高峰時段管理、加強網絡素養教育等工作舉措。

「意見」規定，網站平台不得為未滿16周歲的未成年人提供網絡主播服務，如果要為16至18周歲的未成年人提供網路主播服務的，要取得監護人同意；與此同時，要優化「青少年模式」，該模式指的是，經過嚴格內容遴選、適合未成年人觀看使用的有益方式。網站平台應持續增加適合未成年人的直播內容。

此外，「意見」還要對青少年上網高峰時段進行管理。規定每日晚上8時至10時是青少年上網的高峰時段，也是規範網絡直播的重要時點。為保障青少年充分休息時間，意見規範，網站平台應在每天晚上10時後，對「青少年模式」下的各項服務強制下線，並不得提供或變相提供常規模式開啓方式。

央視報導，中國廣播電視社會組織聯合會、中國網絡視聽節目服務協會發布7日「演員聘用合同示範文本（試行）」。使用說明中提到，演員片酬等勞務合同須以本人名義採取書面形式簽訂，不得為稅後收入合同，不得以近親屬或其他與演藝活動無關的關聯方個人名義簽訂諮詢、策畫等合同分拆片酬。

演員片酬等勞務收入，不得使用現金方式支付，不得以股權、房產、珠寶、字畫、收藏品等變相支付報酬形式隱匿收入，嚴格區分個人收入和工作室經營所得、公司收入。演員聘用合同書應列明演員經紀公司/演員工作室與演員本人之間的酬金分配以及對應合同義務等情況。

國家廣電總局加強「網紅兒童」亂象監管。圖為小網紅「佩琪」，2020年被爆遭父母逼...
國家廣電總局加強「網紅兒童」亂象監管。圖為小網紅「佩琪」，2020年被爆遭父母逼吃開直播賺錢，年僅3歲體重已達35公斤。(取材自看看新聞)

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