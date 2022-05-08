北京房山1新冠病例瞞軌跡 傳染29人 致1300多人被臨時封控

北京市朝陽區建外街道光華里小區因出現新增確診病例，工作人員6日搭建隔離設施對一棟居民樓封控管理(中新社)

北京疫情 仍在高位平台期，7日起，朝陽、海淀、房山等五個區，連續開展三輪區域核酸篩查。北京警方從嚴從緊落實防控責任，房山區一男子因為隱瞞居住地和行程軌跡，導致關聯病例29人，1300多人臨時封控已立案調查。另外，河南鄭州 擴大管控及封控的區域，市民「足不出戶」，以爭取5月10日左右實現「社會面清零」。

衛健委通報，北京7日新增44例本土確診病例和18例無症狀感染者。北京市衛生健康委員會副主任李昂指出，為進一步貫徹落實動態清零總方針，盡快實現社會面清零，根據北京疫情發展態勢，按照市疫情防控工作領導小組部署，5月7日、8日、9日，東城、朝陽、海淀、豐台、房山5個區，以及其他區4月25日以來出現病例的街鎮，連續開展三輪區域核酸篩查。

由於北京則仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷階段。北京警方從嚴從緊落實防控責任，依法嚴厲打擊妨害疫情防控的違法犯罪行為。4月22日以來，已辦理相關刑事、行政案件127起，采取刑事強制措施27人，行政拘留129人。

房山區一59歲確診病例蘇男，因擔心養殖大院被封控，在接受流調中謊稱自己一直在他處獨自居住，直至養殖大院另一租戶核酸檢測陽性後，方承認自己居住在該大院內。截至目前，與蘇男關聯的確診病例已達29人，竇店鎮一街村860戶、1300餘人被臨時封控，蘇男已被房山警方刑事立案調查。

另外，鄭州7日新增14例本土病例和26例無症狀感染者。鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室7日發出通告，市內金水區、管城區及惠濟區即時實施封控或管控等分類管理。封控區內所有人的鄭州健康碼會轉為紅碼，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」的管理措施。這是24小時內，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部發出的第四份疫情防控通告。

鄭州11個地鐵站今天起臨時關閉或不停站。鄭州市政府副秘書長李慧芳5日稱，從整體核酸檢測來看，鄭州市病例增長相對平穩，整體防控工作有序有效，鄭州市力爭5月10日左右實現「社會面清零」。