我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

北京房山1新冠病例瞞軌跡 傳染29人 致1300多人被臨時封控

中國新聞組／北京8日電
北京市朝陽區建外街道光華里小區因出現新增確診病例，工作人員6日搭建隔離設施對一棟居民樓封控管理(中新社)
北京市朝陽區建外街道光華里小區因出現新增確診病例，工作人員6日搭建隔離設施對一棟居民樓封控管理(中新社)

北京疫情仍在高位平台期，7日起，朝陽、海淀、房山等五個區，連續開展三輪區域核酸篩查。北京警方從嚴從緊落實防控責任，房山區一男子因為隱瞞居住地和行程軌跡，導致關聯病例29人，1300多人臨時封控已立案調查。另外，河南鄭州擴大管控及封控的區域，市民「足不出戶」，以爭取5月10日左右實現「社會面清零」。

衛健委通報，北京7日新增44例本土確診病例和18例無症狀感染者。北京市衛生健康委員會副主任李昂指出，為進一步貫徹落實動態清零總方針，盡快實現社會面清零，根據北京疫情發展態勢，按照市疫情防控工作領導小組部署，5月7日、8日、9日，東城、朝陽、海淀、豐台、房山5個區，以及其他區4月25日以來出現病例的街鎮，連續開展三輪區域核酸篩查。 

由於北京則仍存在隱匿傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷階段。北京警方從嚴從緊落實防控責任，依法嚴厲打擊妨害疫情防控的違法犯罪行為。4月22日以來，已辦理相關刑事、行政案件127起，采取刑事強制措施27人，行政拘留129人。

房山區一59歲確診病例蘇男，因擔心養殖大院被封控，在接受流調中謊稱自己一直在他處獨自居住，直至養殖大院另一租戶核酸檢測陽性後，方承認自己居住在該大院內。截至目前，與蘇男關聯的確診病例已達29人，竇店鎮一街村860戶、1300餘人被臨時封控，蘇男已被房山警方刑事立案調查。

另外，鄭州7日新增14例本土病例和26例無症狀感染者。鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室7日發出通告，市內金水區、管城區及惠濟區即時實施封控或管控等分類管理。封控區內所有人的鄭州健康碼會轉為紅碼，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」的管理措施。這是24小時內，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部發出的第四份疫情防控通告。

鄭州11個地鐵站今天起臨時關閉或不停站。鄭州市政府副秘書長李慧芳5日稱，從整體核酸檢測來看，鄭州市病例增長相對平穩，整體防控工作有序有效，鄭州市力爭5月10日左右實現「社會面清零」。

鄭州連續開展多輪核酸檢測，金水區花園路一小區內，醫務人員為小朋友進行核酸採樣。(...
鄭州連續開展多輪核酸檢測，金水區花園路一小區內，醫務人員為小朋友進行核酸採樣。(新華社)

鄭州 疫情 北京

上一則

最高法院「丟卷門」／陝西千億礦權案 引發陝西官場大動

下一則

最高法院「丟卷門」 法官王林清被控非法獲取國家祕密遭判14年

延伸閱讀

上海新增新冠本土確診3800例 北京仍有20個高風險地區

上海新增新冠本土確診3800例 北京仍有20個高風險地區
中國「常態化核酸檢測」花費？分析：每年逾2千億美元

中國「常態化核酸檢測」花費？分析：每年逾2千億美元
對俄經濟制裁用在北京? 美智庫：中反制，大家都完蛋

對俄經濟制裁用在北京? 美智庫：中反制，大家都完蛋
上海7區清零 北京又1區居家辦公

上海7區清零 北京又1區居家辦公

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男