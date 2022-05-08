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網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

李強一聲「最後攻堅」令下 上海多區又靜態管理

中國新聞組／上海8日電
上海市官方6日舉行動員大會後，部分已微解封的地區，又公告實行「全域靜態管理」，要區內民眾足不出戶。圖為封控中上海靜安區句容小區。（路透）
上海市官方6日舉行動員大會後，部分已微解封的地區，又公告實行「全域靜態管理」，要區內民眾足不出戶。圖為封控中上海靜安區句容小區。（路透）

上海新冠疫情逐步受控，並力爭全面復工復產，但在上海市委書記李強一聲「最後攻堅」令下，上海多個地區又公告要全民核酸檢測及進行「全域靜態管理」，原已可外出散步感受春天氣息的民眾又要「足不出戶」了；受疫情影響，上海宣布秋季高考統考延期至7月7日至9日。

上海衛健委通報，7日新增本土新冠肺炎確診病例215例和無症狀感染者3760例，另，新增本土死亡8例，上海這波疫情累計已536人死亡。

上海日昨宣布包括奉賢、金山等7個區已達社會面基本清零，而防範區人口也增至1686萬。不過，昨天又傳出部分地區發出公告要求「全域靜態管理」。

上海金山、奉賢兩區公告將於8日、9日連續兩天在全區開展兩次全員核酸篩查，金山區預計10日上午完成，在此期間，全區實行「全域靜態管理」足不出戶，所有線下開業的商超、沿街店鋪暫時關閉。

上海市委、市政府6日晚間舉行「堅決打贏大上海保衛戰動員大會」，李強在會上強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，奮力奪取大上海保衛戰的勝利；要層層立下軍令狀，以更加堅決有力的行動投身這場大戰大考。

據稱，在動員大會後，包括奉賢、金山、徐匯區、浦東新區等區，昨又紛以小區為管控，再度啟動全域靜態管理。

上海市委書記李強(中)7日指出，已經清零的陣地決不能失守。（取材自微信）
上海市委書記李強(中)7日指出，已經清零的陣地決不能失守。（取材自微信）

證券時報報導，7日一早，上海多個小區居委紛紛發布通知，執行「靜態管理」的清零攻堅行動部署。有上海市民表示，小區是臨時發通知說「搞攻堅靜態管理」，並停止快遞、團購、外賣。除了核酸檢測，全體居民必須足不出戶。

受疫情影響，上海宣布今年秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行，中考（初中升高中考試）延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關成績以滿分計入學生中考總成績。

上海市副市長陳群在7日上午疫情防控記者會上表示，因疫情原因，3月12日以來，上海全市中小幼托的學生和孩子停止到校到園，大中小學全部轉為線上教育，高校和部分中職等開始實施封閉式管理，迄今已57天。

陳群表示，今年，上海全市將有5萬多名考生參加秋季高考，11萬名考生參加中考。 根據當前疫情防控形勢，經慎重研究並報大陸教育部同意，將上海今年高中升大學、初中升高中考試作出如前述安排。

針對今年大學畢業生面臨的畢業和就業壓力，陳群表示，現在上海的高校已普遍轉入準封閉管理狀態，已要求各校在切實做好疫情防控工作的同時，盡最大努力為學生完成論文、畢業設計以及舉行答辯等創造條件。

上海疫情雖逐步趨緩，但民眾生活何時能恢復常態仍是未知數。圖為5日上海街頭景象。(...
上海疫情雖逐步趨緩，但民眾生活何時能恢復常態仍是未知數。圖為5日上海街頭景象。(路透)

疫情 高考 教育部

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