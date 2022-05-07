疫情影響 上海今年高考延期至7月7日至9日舉行

上海疫情雖逐步趨緩，但民眾生活何時能恢復常態仍是未知數。圖為5日上海街頭景象。路透

受疫情 影響，上海宣布今年秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行，高中學業水平等級性考試延期至6月18日至19日舉行，中考（初中升高中考試）延期至7月11日至12日舉行，取消初中理化實驗考試、外語聽說測試，相關成績以滿分計入學生中考總成績。

上海市副市長陳群在7日上午疫情防控記者會上表示，因疫情原因，3月12日以來，上海全市中小幼托的學生和孩子停止到校到園，大中小學全部轉為線上教育，高校和部分中職等開始實施封閉式管理，迄今已57天。

陳群表示，今年，上海全市將有5萬多名考生參加秋季高考，11萬名考生參加中考。 根據當前疫情防控形勢，經慎重研究並報中國教育部 同意，將上海今年高中升大學、初中升高中考試作出如前述安排。

針對今年大學畢業生面臨的畢業和就業 壓力，陳群表示，現在上海的高校已普遍轉入準封閉管理狀態，已要求各校在切實做好疫情防控工作的同時，盡最大努力為學生完成論文、畢業設計以及舉行答辯等創造條件。

陳群說，今年上海高校畢業生共22.7萬人（較去年增加2萬人，增量為5年來最多）。截至5月6日，畢業去向落實率為36.47%，比2020年同期高10.03個百分點，但比去年同期降低6.54個百分點，高校畢業生就業面臨著很大的壓力。

他表示，近期，上海11個部門已聯合推出促進高校畢業生就業創業的文件，把基層政策性崗位、企業稅收減免和社保補貼、創業貸款優惠等就業創業促進措施「和盤托出」，其中有不少很有力度的支持政策。

例如：上海市屬、區屬國企今年的招聘計劃將安排不低於50%的崗位定向招聘上海市高校畢業生，區、街鎮年度公務員和事業單位招錄計劃將向應屆畢業生傾斜等。

對於5月以來上海疫情，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，從行政區域看，金山區、奉賢區、松江區、青浦區、普陀區發現的陽性感染者相對較少；從重點場所來看，城中村、老舊小區等場所仍是發現陽性感染者較多的地方。

趙丹丹稱，目前上海日新增陽性感染者雖逐日減少，但仍處於高位，疫情防控成果還不穩固，防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，容不得有絲毫的輕敵和懈怠。