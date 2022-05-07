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培訓學校出包 14名台港生無法參加中國大學聯考

記者林則宏／即時報導
「蘇州燕園港澳台僑聯考培訓學校」因作業疏漏，未將12名台生、2港生完成報名，導致這14名學生無法參加今年的港澳台僑聯考。（取自蘇州燕園官網）
「蘇州燕園港澳台僑聯考培訓學校」因作業疏漏，未將12名台生、2港生完成報名，導致這14名學生無法參加今年的港澳台僑聯考。（取自蘇州燕園官網）

為在中國就讀高中的台港澳僑生所設置的「普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區及台灣學生入學考試」（簡稱「港澳台僑聯考」）即將於本月21日登場，卻傳出一所專門輔導台港澳僑生報考的「蘇州燕園港澳台僑聯考培訓學校」因作業疏漏，未將12名台生、2名港生完成報名，導致這14名學生無法參加今年的港澳台僑聯考。

14名考生家長過去數周接連向地方台辦、中國教育部等多個單位陳情反映，甚至直接投書中國國務院信箱，但迄今都沒有獲得任何官方部門回應。有考生家長因此透過台北聯合報系，期盼國台辦能出現協調，不要讓培訓學校的過失，影響到這14名台港學生的就學權益。

一名學生家長表示，蘇州燕園今年約有100名學生報考今年的中國大學聯考。今年報名日期是3月1日至15日，但因校方疏漏，其中14名學生未完成報名繳費。蘇州燕園一開始還刻意隱瞞，直到3月20日才告知家長，並要家長們稍安勿躁，聲稱校方正在想辦法解決。

直到4月，蘇州燕園才兩手一攤，告訴家長沒辦法處理了，甚至對這14名學生洗腦：「高三打基礎、高四985」，要學生們先回家休息，等明年再報考，多一年準備會考得更好。

一名家長表示，這等於是這些學生過去12年的努力都白費了，人生要被迫耽擱一年。學生們在得知今年無法參加聯考後，心情無不大受影響，不少人甚至放聲痛哭。對於孩子無端遭遇這種事情，家長除了心疼孩子，對於校方的應對作為更是氣憤。

在蘇州燕園明確表態對此事撒手不管，也不願出面與家長協商後，學生家長開始自力救濟。有家長打電話給中國教育部，但因涉及台灣學生，被要求去找教育部台辦，「但教育部台辦的電話從頭到尾就沒有打通過」。

北京官方查號台詢問新華社與人民日報新聞熱線電話，結果兩個電話都是空號。直接投書中國國務院信箱，同樣石沈大海。海基會早前也曾致函中國海協會尋求協助，迄今同樣沒有獲得任何回應。

在所有救濟管道一再碰壁後，有學生家長因此與台北聯合報系聯繫，懇請國台辦能出面協調解決。一名學生家長說，他在中國辛苦工作，最大的期盼就是「後方穩定」，希望家庭安穩、孩子能在中國安心讀書。今天這個錯誤並不是學生或家長造成的，不應該由孩子們來承擔後果。

根據蘇州燕園官網訊息，「蘇州燕園港澳台僑聯考培訓學校」是由蘇州市教育局民辦教育處牽頭成立，為中國第一家以「港澳台僑聯考課程輔導」為主要培訓項目的專業類學校。

蘇州燕園類似台灣的補習班，主要是輔導台港澳僑生報考中國的大學聯考。據悉，蘇州燕園一年學費約人民幣10萬元（約1.5萬美元）。

在去年7月中國中央提出俗稱「雙減」的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」後，大批培訓機構就被迫關閉。蘇州燕園迄今還能持續運作，或許與其具有協助台港澳僑生在中國升學的特殊作用有關。

疫情之下，在中國就學的台灣學生今年要報考中國的大學格外艱難。圖為一批在昆山的台灣...
疫情之下，在中國就學的台灣學生今年要報考中國的大學格外艱難。圖為一批在昆山的台灣學生，日前準備搭乘巴士前往廣州、廈門等地參加考試。為此，昆山官方開出道路通行證166張、調度大巴車5輛、配發防疫物資1,750件，廣州等地台辦、台協也提供支援。（取自《昆山發布》）

教育部 國務院 北京

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