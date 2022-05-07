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向下扎根1866座縣城建設 中官方：郡縣治、天下安

記者廖士鋒／即時報導
中國官方下發通知推動1,866座縣城以及縣級市城區建設，構建「新型工農城鄉關係」。圖為中國福建省漳州市南靖縣。（新華社）
中國官方下發通知推動1,866座縣城以及縣級市城區建設，構建「新型工農城鄉關係」。圖為中國福建省漳州市南靖縣。（新華社）

中國官方近日下發通知，推動將「縣城」作為城鎮化重要載體，有中國官員指出，縣是中國史上最穩定的行政單位，「郡縣治、天下安」，推進縣城建設，有利於引導農業轉移人口「就近城鎮化」。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳6日聯合發布《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，強調縣城是城鎮體系的重要組成部分，是城鄉融合發展的關鍵支撐，對新型城鎮化建設、構建新型工農城鄉關係具有重要意義。

中國國家發展改革委微信公眾號推出上述通知的「答記者問」，其規劃司有關負責人指出，2021年底，中國城鎮常住人口為9.1億人。其中1,472個縣的縣城常住人口為1.6億人左右、394個縣級市的城區常住人口為0.9億人左右，縣城及縣級市城區人口占全中國城鎮常住人口的近30%，縣及縣級市數量占縣級行政區劃數量的約65%。

官員強調，在城鎮化過程中，農民到縣城買房子、向縣城集聚的現象很普遍，「推進縣城建設，有利於引導農業轉移人口就近城鎮化，完善大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮化空間布局」。

另外，推進縣城建設也跟擴大內需有關，官方統計，目前中國縣城人均市政公用設施固定資產投資僅為地級及以上城市城區的一半，人均消費支出僅為地級及以上城市城區的三分之二，不少縣城的市政公用設施不完善，如管網陳舊老化、路網容量不足、老舊社區配套較差、停車場建設滯後、客運站設施落後等，「降低了縣城對人口的承載力和吸引力」。推進縣城建設，有利於擴大當期有效投資和居民消費，開拓新的巨大投資消費空間。

官員強調，中國有一半左右人口居住在縣級行政區，5億農村人口中的大部分居住在縣域內的鄉村地區，「要提高縣城輻射帶動鄉村能力，促進縣鄉村基礎設施和公共服務統籌銜接，以工補農、以城帶鄉，加快實現縣域內城鄉融合發展」。

根據上述《通知》，目標是在2025年時，以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展，縣城短板弱項進一步補齊補強，「再經過一個時期的努力，在全國範圍內基本建成各具特色、富有活力、宜居宜業的現代化縣城，與鄰近大中城市的發展差距顯著縮小」。

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