向下扎根1866座縣城建設 中官方：郡縣治、天下安

中國官方下發通知推動1,866座縣城以及縣級市城區建設，構建「新型工農城鄉關係」。圖為中國福建省漳州市南靖縣。（新華社）

中國官方近日下發通知，推動將「縣城」作為城鎮化重要載體，有中國官員指出，縣是中國史上最穩定的行政單位，「郡縣治、天下安」，推進縣城建設，有利於引導農業轉移人口「就近城鎮化」。

中共中央辦公廳、中國國務院 辦公廳6日聯合發布《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》，強調縣城是城鎮體系的重要組成部分，是城鄉融合發展的關鍵支撐，對新型城鎮化建設、構建新型工農城鄉關係具有重要意義。

中國國家發展改革委微信 公眾號推出上述通知的「答記者問」，其規劃司有關負責人指出，2021年底，中國城鎮常住人口為9.1億人。其中1,472個縣的縣城常住人口為1.6億人左右、394個縣級市的城區常住人口為0.9億人左右，縣城及縣級市城區人口占全中國城鎮常住人口的近30%，縣及縣級市數量占縣級行政區劃數量的約65%。

官員強調，在城鎮化過程中，農民到縣城買房子、向縣城集聚的現象很普遍，「推進縣城建設，有利於引導農業轉移人口就近城鎮化，完善大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮化空間布局」。

另外，推進縣城建設也跟擴大內需有關，官方統計，目前中國縣城人均市政公用設施固定資產投資 僅為地級及以上城市城區的一半，人均消費支出僅為地級及以上城市城區的三分之二，不少縣城的市政公用設施不完善，如管網陳舊老化、路網容量不足、老舊社區配套較差、停車場建設滯後、客運站設施落後等，「降低了縣城對人口的承載力和吸引力」。推進縣城建設，有利於擴大當期有效投資和居民消費，開拓新的巨大投資消費空間。

官員強調，中國有一半左右人口居住在縣級行政區，5億農村人口中的大部分居住在縣域內的鄉村地區，「要提高縣城輻射帶動鄉村能力，促進縣鄉村基礎設施和公共服務統籌銜接，以工補農、以城帶鄉，加快實現縣域內城鄉融合發展」。

根據上述《通知》，目標是在2025年時，以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展，縣城短板弱項進一步補齊補強，「再經過一個時期的努力，在全國範圍內基本建成各具特色、富有活力、宜居宜業的現代化縣城，與鄰近大中城市的發展差距顯著縮小」。