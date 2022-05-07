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「到職前須先戒菸」 廣州公司招聘 意外掀論戰

中國新聞組／北京7日電
廣州一間公司要求吸菸者成功戒菸後方可入職。（本報資料照片）
廣州一間公司要求吸菸者成功戒菸後方可入職。（本報資料照片）

廣州一間公司的招聘信息意外引發話題，該信息特別提示：「公司實行禁菸制度，吸菸者需成功戒菸後方可入職」。網友的反應兩極化，支持者稱「這種公司愛了，最好戒酒」，反對的人則指「入職必須戒菸的規定不能理解」、「抽菸的自己找個地方別妨礙他人就行」。

廣州一間公司要求吸菸者成功戒菸後方可入職。 （取材自大河網）
廣州一間公司要求吸菸者成功戒菸後方可入職。 （取材自大河網）

香港01報導，引發話題的是廣州多益網絡股份有限公司，該公司2018年獲評「廣東年度十大互聯網領軍企業」、2019年獲評「年度中國十大遊戲研發企業」等、2020年第八次上榜由國家工信部發布的中國互聯網企業百強榜，位列第44位。據了解，該公司目前有1400個職位正在招聘，每個職位均明確提出戒菸要求。

不少網友為它按讚，「你有抽菸的自由，公司有不要抽菸的人的自由」、「想去這樣的公司，之前公司領導在旁邊抽菸給我熏離職了，現在的公司一開會一堆人抽得很兇，我也離職了」。但也有不少網友有不同意見，「能理解在公司大廈內吸菸罰款的制度要求，但入職必須戒菸的規定不能理解」、「連自己老婆都沒能讓自己戒菸，公司還能比老婆更厲害不成。」、「應當先把酒戒了，最討厭酒場套路，抽菸的自己找個地方別妨礙他人就行」。

香港

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