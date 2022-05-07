會洗衣、掃地、剪指甲…牠比老公優秀 黑猩猩線上徵婚

渝輝在自己的宿舍裡掃地。（取材自紅星新聞）

「比老公優秀的」雄性黑猩猩「渝輝」，脫單問題受矚。重慶永川樂和樂都野生動物世界飼養員徐正坤一年前曾隔著玻璃，用平板向其「推薦」一隻雲南的雌性猩猩，但因為渝輝「不來電」而宣告失敗。如今，眼看渝輝已到了「談婚論嫁」的年齡，卻遲遲沒有找到心儀的另一半，徐正坤為渝輝在抖音 上發出了「徵婚啟事」，已收到多個意向。

來源：YouTube

紅星新聞報導，「渝輝很聰明，有自己的思想，洗衣服、剪指甲、倒立…無所不能。唯一的遺憾就是一直沒找到心儀的另一半。」徐正坤說，「徵婚」視頻發出後，他已收到多個其他動物園 飼養員的意向私信，但後續的「相親」還需溝通。

渝輝酷愛洗衣服。（視頻截圖）

徐正坤表示，渝輝2001年10月出生於重慶永川樂和樂都野生動物世界，因出生地在重慶，所以為其取名「渝輝」。渝輝很聰明也很勤快，從8歲起就開始學習飼養員的動作，模仿得像模像樣。徐正坤說，只要在水池邊放上一塊肥皂，牠會使用肥皂仔細搓手洗手，動作認真又標準。

渝輝給自己剪指甲。（取材自紅星新聞）

除了會自己洗手，渝輝還酷愛洗衣服，一件衣服經常能自己洗上半小時，洗完之後還會聞一下有沒有異味。「牠已經解鎖了健身 、閱讀、洗衣、掃地、刷牙、剪指甲等多個技能，還曾被我們景區評為『動物界勞模』。」

徐正坤表示，黑猩猩在9至11歲時就可以配種了，但受園區內物種、數量的限制，渝輝自成年後就一直沒有交配繁育過。「現在渝輝馬上要21歲了，按照人類的年齡算法來看，牠算是『大齡單身漢』，所以我一直希望能夠幫牠『脫單』，繁育出自己的下一代。」

飼養員一直在為渝輝脫單操心，發出「徵婚啟事」。（取材自紅星新聞）

徐正坤表示，他發出線上徵婚後，如果兩家動物園有繁殖交配意向後，接著就需要確定黑猩猩們的意願，「一般都會把對方的照片或視頻給牠們看，如果牠們的眼神有特別的聚焦變化，那說明牠們是有興趣的。然後就是相親，兩隻黑猩猩分別待在各自的籠子裡，如果雙方都比較興奮，且檢查完黑猩猩的身體沒有發現問題，就會將牠們合籠，相當於牠們的婚後生活。」

據了解，南京紅山動物園的紅猩猩「樂申」2011年就曾在微博面向全球「徵婚」，後來成功擇偶浙江杭州野生動物園的「紅寶」。