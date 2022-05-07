我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美方官員外洩美烏情資分享內幕 傳拜登批適得其反

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

會洗衣、掃地、剪指甲…牠比老公優秀 黑猩猩線上徵婚

中國新聞組／北京7日電
渝輝在自己的宿舍裡掃地。（取材自紅星新聞）
渝輝在自己的宿舍裡掃地。（取材自紅星新聞）

「比老公優秀的」雄性黑猩猩「渝輝」，脫單問題受矚。重慶永川樂和樂都野生動物世界飼養員徐正坤一年前曾隔著玻璃，用平板向其「推薦」一隻雲南的雌性猩猩，但因為渝輝「不來電」而宣告失敗。如今，眼看渝輝已到了「談婚論嫁」的年齡，卻遲遲沒有找到心儀的另一半，徐正坤為渝輝在抖音上發出了「徵婚啟事」，已收到多個意向。

來源：YouTube

紅星新聞報導，「渝輝很聰明，有自己的思想，洗衣服、剪指甲、倒立…無所不能。唯一的遺憾就是一直沒找到心儀的另一半。」徐正坤說，「徵婚」視頻發出後，他已收到多個其他動物園飼養員的意向私信，但後續的「相親」還需溝通。

渝輝酷愛洗衣服。（視頻截圖）
渝輝酷愛洗衣服。（視頻截圖）

徐正坤表示，渝輝2001年10月出生於重慶永川樂和樂都野生動物世界，因出生地在重慶，所以為其取名「渝輝」。渝輝很聰明也很勤快，從8歲起就開始學習飼養員的動作，模仿得像模像樣。徐正坤說，只要在水池邊放上一塊肥皂，牠會使用肥皂仔細搓手洗手，動作認真又標準。

渝輝給自己剪指甲。（取材自紅星新聞）
渝輝給自己剪指甲。（取材自紅星新聞）

除了會自己洗手，渝輝還酷愛洗衣服，一件衣服經常能自己洗上半小時，洗完之後還會聞一下有沒有異味。「牠已經解鎖了健身、閱讀、洗衣、掃地、刷牙、剪指甲等多個技能，還曾被我們景區評為『動物界勞模』。」

徐正坤表示，黑猩猩在9至11歲時就可以配種了，但受園區內物種、數量的限制，渝輝自成年後就一直沒有交配繁育過。「現在渝輝馬上要21歲了，按照人類的年齡算法來看，牠算是『大齡單身漢』，所以我一直希望能夠幫牠『脫單』，繁育出自己的下一代。」

飼養員一直在為渝輝脫單操心，發出「徵婚啟事」。（取材自紅星新聞）
飼養員一直在為渝輝脫單操心，發出「徵婚啟事」。（取材自紅星新聞）

徐正坤表示，他發出線上徵婚後，如果兩家動物園有繁殖交配意向後，接著就需要確定黑猩猩們的意願，「一般都會把對方的照片或視頻給牠們看，如果牠們的眼神有特別的聚焦變化，那說明牠們是有興趣的。然後就是相親，兩隻黑猩猩分別待在各自的籠子裡，如果雙方都比較興奮，且檢查完黑猩猩的身體沒有發現問題，就會將牠們合籠，相當於牠們的婚後生活。」

據了解，南京紅山動物園的紅猩猩「樂申」2011年就曾在微博面向全球「徵婚」，後來成功擇偶浙江杭州野生動物園的「紅寶」。

動物園 健身 抖音

上一則

消除資安疑慮 中令各機關改用國產電腦

下一則

李家超治港 面臨內外經濟2大挑戰

延伸閱讀

沒有趣只有味? 「鞦韆廁所」被罵翻 重慶景區連夜拆

沒有趣只有味? 「鞦韆廁所」被罵翻 重慶景區連夜拆
洛杉磯縣博覽會恢復 今後每年5月舉辦

洛杉磯縣博覽會恢復 今後每年5月舉辦
重慶出現「鞦韆廁所」懸空不停晃 網友：設計師腦子在想什麼？

重慶出現「鞦韆廁所」懸空不停晃 網友：設計師腦子在想什麼？
狐狸夜闖國家動物園 咬死25隻火烈鳥

狐狸夜闖國家動物園 咬死25隻火烈鳥

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

2022-04-30 07:45
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增