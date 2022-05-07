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反詐宣導失焦…警官直播吸粉700萬 網友狂喊「老公」

中國新聞組／北京7日電
劉警官直播宣導防詐騙，不少網友留言喊帥呼「老公」。（視頻截圖）
劉警官直播宣導防詐騙，不少網友留言喊帥呼「老公」。（視頻截圖）

五一假期期間，山東東營市利津派出所辦了一場網路反詐騙宣導活動，意外狂吸700多萬人觀看，但火的不是反詐騙的內容，而是主講人「劉警官」的顏值。不少網友刷屏喊「老公」，直言「光記得看臉了」，還有人問「怎麼才能把劉警官下載到心裡」，劉警官自己也招架不住，在直播間內無奈笑稱「這屆網友請自重」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「我是你們的朋友，劉警官，或者叫我泰山警官。」5日晚上8點左右，在利津縣鳳凰廣場，劉警官反詐騙直播準時開播，並迅速吸引了大量網友觀看。隨之而來，是利津派出所不斷增長的粉絲，不少網友直呼他「帥氣」。劉警官則委婉地回應「感受到了這屆網友的熱情」，提醒大家好好聽講。

劉警官無奈笑稱「這屆網友請自重」。（視頻截圖）
劉警官無奈笑稱「這屆網友請自重」。（視頻截圖）

因劉警官帥氣逼人的長相，大量網友在直播過程中留言「老公」，經過反覆引導依舊停不下來，面對滿屏留言，劉警官在直播間內無奈笑稱「請這此網友自重」，「劉警官」憑藉這一句「這屆網友請自重」迅速火遍全網。網友們紛喊「我自重不了」、「帥的都被國家徵收了」、「笑死了，今晚劉畊宏（觀看量）才10萬，隔壁派出所581萬」、「我東營的！現在東營管的嚴你們進不來我先替大家收下了」。

據了解，劉警官名為劉東岳，今年24歲，畢業於山東警察學院，去年入職利津派出所。除了日常出警辦案，參與直播宣傳反詐也是他的工作之一。

詐騙 警察

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