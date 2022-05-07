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6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

中國新聞組／北京8日電
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

去年5月曾因手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶，引發網友熱議的北京大學數學老師韋東奕，再登熱搜。90後的韋東奕被稱為北大的「掃地僧」，16歲就拿下國際奧林匹克數學競賽金牌。網傳信息顯示，一個6人的博士團隊受困一道數學方程式長達4個月，但韋東奕卻迅速解開了。

影音來源：YouTube

快科技報導，上述博士團隊中的成員，託一位北大的朋友嘗試讓韋神來解決，結果韋神只用了一晚上就把困擾他們4個月的難題給解決了。

該團隊為了感謝韋神，想給韋神一定的現金答謝，但是韋神堅決不要，並表示太簡單了，無需送錢。後來，在他們團隊的再三堅持下，為韋神充值了公交卡。

對此，北大數學科學學院的院長陳大岳，有人將網傳的對話轉發給他看過。陳大岳表示，別人做不出來，韋東奕能做出來是很平常的事。他還表示：第一，韋東奕人很聰明。第二，他很專心做數學。他就是生活方式比較淳樸，我們尊重他的意願。

陳大岳還表示，輿論只要沒有影響到韋東奕正常的工作生活就好，「不過，網友說的，韋東奕大概也看不見。」他開玩笑著說道。

韋東奕被稱為「數學天才」，央視網報導指出，他的解題方法被稱為「韋方法」，速度奇快，在數學界，他被稱為「韋神」。哈佛大學曾給出一系列優待條件，甚至願意為了韋東奕打破校規，只要韋東奕願意到哈佛讀書，可以直接免掉英語考試，都被韋東奕拒絕了。

韋東奕今年30歲，是北大數學系2010級本科生，2019年12月之後留校，擔任助理教授。他曾連續兩屆以滿分獲國際奧數金牌。

90後的數學天才韋東奕。（取材自知乎）
90後的數學天才韋東奕。（取材自知乎）

農夫山泉 北京 哈佛大學

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