沒有趣只有味? 「鞦韆廁所」被罵翻 重慶景區連夜拆

重慶某處景區本月3日推出「鞦韆廁所」，引發網友熱議。（取材自極目新聞）

重慶涪陵美心紅酒小鎮景區本月3日推出一座「鞦韆廁所」，隨即引發網友熱議。根據網友拍攝的視頻和相片，這座蹲式公廁上方吊了個鞦韆，鞦韆座板上有個大洞。影像曝光後，網友紛紛質疑設計師到底在想什麼？有網友說，「用這個上廁所，那不甩得到處都是啊」、搞廁所創意卻「沒有趣只有味」。

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影音來源：YouTube

由於網路一面倒的負評，青島廣電旗下新媒體「點時新聞」報導，這座「鞦韆廁所」已於5日拆除。設計師受訪時稱，因景區需要新增公共廁所，為符合娛樂文創性，考慮使用登高、鏡像、海洋及鞦韆等創意思路。當時只是想到趣味性，沒太注意實用，卻考慮不周。

想出這個創意的是景區員工，面對網友的質疑與建議，他也覺得網友吐槽得有道理，已連夜拆除「鞦韆廁所」。

據九派新聞報導，這座「鞦韆廁所」，在蹲便器的上方有個「鞦韆」，由一根中間挖空的木板和四根繩子組成。如果有人要在此上廁所，則需要把鞦韆擋在一旁，或者乾脆坐在鞦韆上。網友忍不住吐槽，「這是在為難掃廁所的」「這是要我把鞦韆戴在頭上上廁所嗎？」「拉個屎都要趣味性？」

景區一名工作人員說，景區內除了「鞦韆廁所」，還有「魚缸廁所」和半山腰的「高迪廁所」，「魚缸廁所就是用魚缸來進行裝飾，裡面有真的魚在游。」打造特色廁所，是為了促進遊客體驗了解廁所文化，了解全世界的旅遊公廁廁所革命，並倡導人人享有清潔、舒適、衛生的環境。

美心紅酒小鎮是國家AAA級旅遊景區。現有雞公山頂的卡通廁所、遊客中心附近空中廁所、斜廣場附近的奇妙廁所體驗館廁所。景區還將打造清潔廁所示範區。