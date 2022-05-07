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期房停工 河南業主竟「組團搬磚」自建小區

中國新聞組／北京7日電
業主「搬磚」自救。（取材自中國新聞周刊）
業主「搬磚」自救。（取材自中國新聞周刊）

購買的期房停工怎麼辦？河南有一群業主決定「自己的家園自己蓋」。

近日網上有視頻顯示，河南商丘市有一小區因施工緩慢，甚至部分工程停工，業主們乾脆「組團」自發到小區工地上搬磚、栽種樹木，甚至在施工現場，還有疑似業主的人員開起了挖掘機和鏟車。有小區業主表示，「大家確實在自『建』小區。」該視頻在抖音上獲得數萬網友關注。

中國新聞周刊報導，位於河南商丘市睢陽區的恆大珺睿府小區，規畫建設17棟樓，共計2100多戶。業主賈景松表示，2021年5月施工方曾貼出通知稱停工，原因是廠商欠款。雖然2021年10月開始復工，但施工進展一直很緩慢，「一天工地上最多不超過20個工人」。

據業主介紹，現在小區一期12棟樓主體建設已經完成，但水、電、氣等基礎設施項目尚未開工。由於工地無人照看，小區原來種的樹旱死了，花盆被偷走了，連公共區域凳子上的銅皮也被摳走了。更糟糕的是，小區人工湖的水也開始往地下車庫滲。

賈景松說，「我們業主看到了，都很心痛。如果我們再不管的話，情況會越來越糟，畢竟小區是大家的家園。」另一名業主趙永也說，「買這個房子掏空了我們幾代人的心血。我們不忍心看到小區由於無人負責，荒廢下去。

而小區丟失地磚，更直接促使業主們參與自建。今年2月，在小區業主群裡，有業主發出倡議，「據業主反映，南門入口的地磚已經有不少丟失，基於恒大目前現狀，為了避免更多的損失，我們提議有時間的業主，能夠自發把南門地磚搬至南門東側門面房裡面。」

據了解，從2月18日開始，小區業主自發開展自救，幾乎每天都有業主來小區幹活，有的戴著白色勞保手套搬運地磚，有的挽起褲腿抽水，有的負責樹木的剪枝、澆水工作，後來甚至還有在園林部門上班的業主，給樹木打起了營養針。

不過，趙永坦言，業主目前只能做一些輔助性的簡單工作，專業性的工作還完成不了。視頻中，工地上還有人在操作挖掘機和鏟車作業。賈景松說，這是業主籌錢雇請的專業人員，「比如移栽12棵銀杏樹，需要一天時間，雇傭鉤機要2400元（人民幣）」。

業主雇傭專業的鏟車工作。（取材自中國新聞周刊）
業主雇傭專業的鏟車工作。（取材自中國新聞周刊）

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