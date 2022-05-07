習近平決心清零 固定核酸採樣網點全面鋪開

國家主席習近平宣示「清零進行到底」，固定採樣網點在全中國如雨後春筍冒出。位在杭州康祥醫院的一處採樣點因造型獨特，被網友稱為「土地廟」採樣點，有網友調侃說令人「看了想磕頭」。陝西法制網報導，院方表示，該核酸採樣點符合設點規定，現場布置沒別的意思。院方表示，該採樣點用了一天後已經撤除了。(取材自陝西法制網)

中國民眾今年的「五一」長假過得比較淒慘，疫情 的廣泛傳播限制了人們的活動範圍。無論是鐵路和還是民航，客流量都呈現出斷崖式下跌。但唯有一個新興行業在悄悄地快速擴張。這就是固定核酸採樣點。

美國之音引述中國媒體報導，上海官員在6日的疫情通報會上介紹，目前，上海相關部門正在全市範圍推進「核酸採樣點布局建設」。各區根據本地人口密度和功能需要，在居民社區、辦公場所、企業園區、地鐵站周邊、交通站等區域設置了一批固定採樣點。

全市初步計畫建立固定採樣點9000個，目前已經有4500多個採樣點投入使用。中國官員說，建立這些固定採樣點的目的是方便民眾，構建「15分鐘核酸服務圈」。

上海當局稱，上海部分區域的封城已經解除，但多方傳出的信息顯示，居住在這個中國的這個金融中心城市的2500萬居民現在仍然生活在某種形式的封控限制之中。

上海的疫情尚未結束，北京 又爆發了疫情。北京當局也表示，也將展開病毒檢測 常態化的工作，建立固定採樣點，確保人們進入公共場合時可以出具最新的檢測陰性的測試結果。

路透報導，杭州市也表示，要設立1萬個固定採樣點，任何人只要出具在48小時內作出的測試陰性紀錄都可以進入杭州風景區遊覽。

國家主席習近平周五主持召開了政治局常委會，再次宣布清零政策不容懷疑和動搖，要求各地政府對「歪曲」、「懷疑」和「否定」清零政策的言行進行鬥爭。

另據中國媒體消息，「五一」長假期間，中國的鐵路客流量較去年銳減80%，民航客運航班取消率接近70%。鐵路發送旅客人數最多不超過440人次，大約只有去年同期的四分之一。