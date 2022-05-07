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上海7區清零 北京又1區居家辦公 公廁須掃碼

中國新聞組／北京7日電
北京朝陽區為這波疫情的重災區，該區建外街道光華里小區部分樓宇昨已封控管理，防疫人員在樓門口值守。（中新社）
北京朝陽區為這波疫情的重災區，該區建外街道光華里小區部分樓宇昨已封控管理，防疫人員在樓門口值守。（中新社）

上海新冠疫情持續趨緩，上海官方昨通報，新增本土確診及無症狀感染者共4214例，較5日的4269例再略為下降，目前已有七個區實現「社會面基本清零」，逐步解封。北京疫情則未見下降，過去24小時報告新增66例感染者，繼朝陽區後，房山區全區屬地單位、企業也實行居家辦公。

來源：youtube

上海市衛健委統計，6日新增本土確診病例253例和無症狀感染者3961例，新增本土死亡13例。其中本土確診病例均在閉環狀態下發現。

上海市常務副市長吳清昨在記者會中表示，自4月22日以來，上海全市陽性感染者數量已連續兩周呈現下降趨勢，Rt值連續十多天維持在一以下，核酸篩查檢出感染者近日已降至5000人以內，且絕大部分是在封控區和隔離人群中發現，疫情社區傳播風險獲有效遏制。

但吳清也指出，上海社會面仍有陽性感染者報告，存在疫情反彈的風險，重點區域、重點人群、重點環節防控任務依然艱巨。目前，上海「封控區」人口數降至約235萬，「管控區」人口數約430萬，「防範區」人口數增至1667萬。

相較於上海疫情明顯趨緩，北京部分區域再升級防控措施。北京市官員稱，當前北京疫情仍持續在高位運行，防控形勢複雜。北京市疾控中心副主任龐星火昨指出，自4月22日以來，北京累計報告610例感染者，波及15個區。目前全市有18個高風險區、30個中風險區。

北京官方昨天定調這波疫情管控為「讓社會面靜下來」。在保障區內社會運行、疫情防控工作開展和人民群眾基本生活需求的同時，最大限度減少人員流動和聚集，並優化社會面篩查力度。北京朝陽區7日起開展3輪核酸檢測，區內管控區居民除了做核酸、取快遞、倒垃圾外，非必要不出戶，讓小區「靜下來」，早日恢復正常生活。

房山區則宣布全區屬地單位、企業實行居家辦公。區內民眾盡量做到「足不出戶」。

另北京此前出現公廁傳染鏈，考量平房胡同區公廁使用人員複雜、流動性強，官方在東城區113座公廁貼上「健康寶」二維碼，上廁所的民眾必須先「掃碼」才可入內。沒帶手機或使用舊手機者需現場登記姓名及聯繫方式。

國家衛健委發言人米鋒昨天稱，上海市疫情防控形勢持續趨穩，北京市疫情擴散風險已有所降低，但遼寧、浙江、河南等地近期新發感染來源不明的疫情，存在隱匿傳播風險。

北京東城區的公廁使用者要先掃健康碼。(視頻截圖)
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