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杭州亞運宣布延期 成都世大運也傳今年辦不成了

中國新聞組／北京6日電
圖為杭州亞運會吉祥物宸宸、琮琮、蓮蓮（從左至右）。（新華社）
圖為杭州亞運會吉祥物宸宸、琮琮、蓮蓮（從左至右）。（新華社）

杭州原定將於今年9月10日至25日舉辦2022亞運，在6日宣布延期，亞洲奧林匹克理事會總幹事稱具體日期擇期宣布。另據香港「南華早報」5日掌握的獨家消息，原本延至今年6月底揭幕的成都夏季世界大學運動會，可能將再延到明年。

由於疫情嚴峻及基於中國當局採取的防疫管控措施，杭州亞運不得不延，這項賽事原本預估有1萬1000名運動員參加。

另據南華早報報導，兩年一度的世界大學運動會（The FISU World University Games）本應去年8月在中國西南部四川省省會成都舉行開幕式。

報導說，去年4月籌備委員宣布，由於COVID-19疫情及旅遊管制等因素，成都世大運延至今年6月26日至7月7日。

報導指出，熟悉籌備工作的消息人士透露，有關第2度延期的決定可能即將公布。

報導說，消息人士指出，由於嚴格的防疫隔離規定，許多原定在中國舉行的多項活動陸續取消，並稱當前這些

「難處」對於任何的籌備單位來說，都構成了嚴峻挑戰。

報導指出，某位負責公關宣傳的消息人士說，部門的工作人員被告知撤掉所有宣傳成都世大運的廣告，並且行銷的推動也「嘎然而止，我們還在等待最後決定」。

報導指出，官員說：「我了解志工們的感受，為了支援世大運，成都各級學校全面執行閉環管理長達數月，並且所有學生每週只休一天，努力趕課，以便在6月提前放假。」

報導說，原本預期成都世大運將參照今年2月的北京冬奧與冬季帕運，以閉環制舉辦各項賽事，若干成都的大學生還抱怨，由於疫情防控以致五一長假哪裡都不能去。

報導指出，此前包括英國、加拿大、紐西蘭與盧森堡以疫情為由，退出成都世大運。

報導說，總部在瑞士的國際大學運動總會（FISU）發言人上月告訴美聯社，已向中國當局表達諸多關切，並說中國官方向他們保證，成都絕對不會封城。

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