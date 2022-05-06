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中小學勞動課 要會煮飯修家電…有人憂「變家長作業」

中國新聞組／北京6日電
小學開闢蔬菜種植基地，學生在老師的帶領下鬆土、播種、澆水、施肥，體驗勞動的樂趣。（取材自中央廣電總台中國之聲）
小學開闢蔬菜種植基地，學生在老師的帶領下鬆土、播種、澆水、施肥，體驗勞動的樂趣。（取材自中央廣電總台中國之聲）

今年9月起，勞動課將成為中國中小學一門獨立課程。按不同學段制定學習目標，包括煮飯、種菜、飼養家畜、維修家電，每周至少1課時。

綜合媒體報導，根據「義務教育勞動課程標準」，勞動課程主要內容分為四個學段。第一學段（1-2年級），要完成比較簡單的個人物品的整理與清洗，關心照顧身邊動植物，參與班級集體勞動，在勞動中遵守紀律，不怕髒不怕累，具有初步的勞動安全意識。

第二學段（3-4年級），要形成基本的勞動意識，樹立正確的勞動理念。懂得「一分耕耘一分收穫」的道理。初步體驗簡單的種植、養殖、手工製作等生產勞動。參與校園衛生保潔，垃圾分類處理，綠化美化等活動。

第三學段（5-6年級），認識勞動者是國家的主人。掌握家庭中衛生清潔、整理收納等基本技能，掌握基本的家庭飲食烹飪技法，製作簡單的家常餐，具有食品安全意識，初步具有家庭責任感。

第四學段（7-9年級），主動承擔一定的家庭清潔、烹飪、居家美化等日常生活勞動。適當體驗金工、木工、電子、陶藝、布藝等項目的勞動過程。進一步提高創造性勞動能力、合作能力。

小學的孩子們正在觀察自己種植的植物。（取材自華龍網）
小學的孩子們正在觀察自己種植的植物。（取材自華龍網）

教育部表示，勞動課程設置的目的，是希望學生透過「動手實踐、出力流汗，接受鍛鍊、磨煉意志」，培養「正確的勞動價值觀和良好的勞動品質」。

官方於1981年推出「勞動課」至今逾40年。過往各地甚至各校並無統一授課內容，多是製作掃帚、學習剪紙、清潔教室、撿拾廢品等。

對於新版勞動課，有網友表示，「多年前的勞動課，如今又回來啦」「看完都想回去上小學了……」「從小學習生活技能，很有意義」，還有網友表示慚愧，「煮飯簡單，炒菜難，我這麼大人還不會換燈泡」「現在很多成年人都不會做飯，這個很好，統一教下生存技能，不能一被關起來就差點餓死」，不過也有網友質疑，「必須在學校完成，否則就是家長的作業」「現在的孩子作業那麼多，哪有時間」。

邢臺市內丘縣韓莊小學學生在蔬菜基地管護西紅柿，感受勞動的快樂。（新華社）
邢臺市內丘縣韓莊小學學生在蔬菜基地管護西紅柿，感受勞動的快樂。（新華社）
邢臺市內丘縣韓莊小學學生在蔬菜基地栽種茄子秧苗，感受勞動的快樂。（新華社）
邢臺市內丘縣韓莊小學學生在蔬菜基地栽種茄子秧苗，感受勞動的快樂。（新華社）

教育部

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