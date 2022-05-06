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北京疫情嚴峻 上海網民叫陣：堅持清零不動搖

中國新聞組／北京6日電

五一過後北京疫情升溫，收緊多項防疫措施，「重災」的朝陽區周四起全區居家辦公，全市關閉60多個地鐵站；此時在社交平台上，先前深受封城之苦上海網民卻紛紛「叫陣」北京：「堅持動態清零不動搖。」

自由亞洲電台報導指出，對於當局的防疫安排，有來自北京朝陽區的網民表達不滿。對於居家工作只能獲得最低工資，網民「小麥melody」以反諷口吻表示，「請公務員也最低標準吧」。網民「雲養貓的僵屍號」反問，但「房租減免嗎？水電煤費用減免嗎？房貸減免嗎？」另一網民「張浩LJ」則投訴，「老闆說反正業績不好，咱們也不給社會添麻煩，居家就不計工資了。」

據報導，不過先前深受封城之苦上海的網民紛紛在網路平台向首都「叫陣」，以嘲諷語氣說：「應該堅持動態清零不動搖。」還有網民以反嘲口氣說：「短暫的隔離並不可怕，等到疫情消散時，我們必將團聚！」也有網民模仿中共總書記習近平的口氣說：「堅持將人民的生命放在首位，加油。」

此外，據本報系聯合報報導，上海新冠疫情持續收斂，並開始為解封做準備，將在全市建構「15分鐘核酸服務圈」，方便民眾篩檢。

上海市經濟信息化委總工程師張宏韜指出，上海目前已復工復產的1800多家重點工業企業，復工率超過七成。他並強調，上海目前沒有必要也不應該對企業復工條件有加碼的情況。

至於北京當前疫情呈現傳播速度快、點多面廣的特點，社會面仍有零星隱匿傳染源，傳播途徑尚未完全阻斷。北京昨又下令，要求在中共黨政機關和國企央企業要帶頭，員工到崗率不得超過50%，並實施單位家庭「點對點」閉環管理。

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