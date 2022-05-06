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疫情下恍若回到上世紀… 單車大軍又現北京城 久違「摩的」也出現

記者陳言喬、林則宏／綜合報導
北京疫情上升，升高防疫措施，關閉60多個地鐵站、百餘條公車線路停駛或繞行，不少北京民眾5日改騎自行車上班。（路透）
北京疫情上升，升高防疫措施，關閉60多個地鐵站、百餘條公車線路停駛或繞行，不少北京民眾5日改騎自行車上班。（路透）

北京防控疫情，自5日起封閉13條地鐵線路的60多個地鐵站，同時還有近200條公車線路停運或過站不停。許多北京上班市民無交通工具可搭，只好騎行自行車上班，上世紀的單車大軍又現北京城。

受疫情影響，北京多條地鐵、公車線路5月4日起就採取封閉出入口、停運等措施。其中，地鐵方面涉及四惠、雙井、十里河、九龍山等60多座車站，公車方面涉及近200條線路。其中，臨時封閉出入口的地鐵換乘站仍保留站內轉乘功能。

除地鐵、公車大範圍停擺，北京市交通委也要求網約車平台，5日起減少向全市的封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區朝陽路以南區域（不含朝陽路）派單，巡遊車減少進入上述區域運營。

另，根據最新規定，5日起，搭乘北京的公共交通還必須持有7日內核酸檢測陰性證明。

北京60多個地鐵站關閉，市民只好改騎單車到最近的地鐵站搭乘，多個有開通的地鐵站外...
北京60多個地鐵站關閉，市民只好改騎單車到最近的地鐵站搭乘，多個有開通的地鐵站外堆滿上百輛的共享單車。（取材自北京青年報）

北京青年報報導，儘管北京宣布朝陽區居家辦公，但也有許多得到班的上班族，他們沒有大眾交通工具，只得想辦法到班，共享單車成為上班族的首選，很多人騎車到離自己最近的地鐵站乘坐地鐵上班，這也導致部分地鐵站點門口共享單車暴增。同時，拼車出行的上班族也增多，甚至連久違的「摩的」也出現在路上。

5日早上7點半左右，6號線地鐵常營站站口前的路邊就已經停了三、四排共享單車，8點左右，共享單車已經從便道堆到了輔路上，將輔路的機動車路側停車位占據，連停在路邊的轎車都被共享單車圍住，還一度導致輔路車輛無法通行，其中很多單車都是東倒西歪地疊放在地上。

共享單車方面增派人手清運堵在地鐵口的單車，但仍清不勝清。「哈囉單車」的清運人員說，八通線八里橋往西的很多站點都封閉了，住在管莊、雙橋、傳媒大學的上班族就都騎車到6號線這邊來坐地鐵，5日早堆放的共享單車是平時的兩、三倍都不止。

他表示，正逐步加大車輛消殺力度，在廣渠路、環路沿線等地對共享單車進行持續巡視，並不分品牌無差別消殺。

4日晚，「哈囉單車」還專門安排4000多輛完成消殺的單車，投放到朝陽區不同位置，包括臨時封閉地鐵站附近的大型住宅小區門口，以及呼家樓地鐵站等前往國貿橋周邊的通勤線路點位。

一位騎共享單車在常營坐地鐵的市民說，他平時都是在管莊站坐八通線上班，但八通線封站了，他只能騎車到常營站來坐6號線，他到的時候發現單車已經沒地方放了，也就扔在路邊趕緊上班去。

北京地鐵站多處關閉，市民改騎單車上班，停在路邊的共享單車太多把路邊的藍寶堅尼跑車...
北京地鐵站多處關閉，市民改騎單車上班，停在路邊的共享單車太多把路邊的藍寶堅尼跑車給圍住。（取材自北京青年報）

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