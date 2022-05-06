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「成本可控才有意義」 胡錫進發文反思清零 隨即刪文

中國新聞組／北京6日電
北京也開始採取嚴格防疫措施，朝陽區5日起全面在家辦公。圖為朝陽區國貿附近路面車輛稀少。（中新社）
北京也開始採取嚴格防疫措施，朝陽區5日起全面在家辦公。圖為朝陽區國貿附近路面車輛稀少。（中新社）

中國因為防疫經濟陷入困境，當前北京又面臨新一波新冠疫情的衝擊環，球時報前總編胡錫進對當前的「動態清零」政策提出反思；他稱，清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用，強調不斷封城將帶來經濟困頓，惡化國際處境。但發表沒多久，他突然自刪文章，引發網友追問原因。

胡錫進5日在其微博和微信公眾號發表題為「北京，背水一戰」的文章，與當局「堅持清零政策不鬆懈、不動搖」的政策略有不同，後續影響效果有待觀察。

胡錫進稱，抗疫的目標其實是兩個：保生命安全，保經濟少受損失。一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕。清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。

胡錫進表示，「我注意到，北京市為了控制成本做了很多探索，朝陽區到現在仍不封區，這應當算是很英勇的決策了。我想說，如果北京用這一套收拾不了奧密克戎，它還是進一步傳播開了，那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受」。

他說，「我們肯定不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員聯繫來維繫新冠病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。中國今年制定了5.5%左右的經濟增長目標，實際執行結果不能比這個目標差得太遠，我們必須為此而努力」。

他指出，「所以在我看來，北京的抗疫屬於背水一戰。上海失陷了，北京如果也守不住不搞大範圍休克療法的底線，那麼人們對抗疫的綜合信心將受到沉重打擊，社會心理的防線將被擊穿。所以北京市肩負著十分重大的使命：或者築牢低成本抗疫的底線，或者把實情告訴整個中國社會。前者需要智慧，後者需要勇氣。它們共同維繫的是實事求是這條生命線」。

但胡錫進發表這篇評論後，文章沒多久就消失。微信公眾號顯示「該內容已被發布者刪除」。

胡錫進刪文後，在微博轉發國家主席習近平主持召開中央政治局常委會，下令毫不放鬆堅持動態清零的新聞報導，沒再發表評論，只附上三個話筒圖案。他還把這篇轉發文的評論區關閉了，但許多網友仍在其他文章留言追問他為何刪文。

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