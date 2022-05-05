上公廁易感染新冠肺炎？北京、浙江均傳「公廁傳播鏈」

圖為工作人員日前對北京市西城區大柵欄街道管控區域內公廁進行消毒。新華社

疫情 期間上公廁很危險？繼北京 本月3日通報，北京這波疫情中發現，有1例感染者因3次上公廁，最終導致近40人染疫。隸屬於浙江省台州市的天台縣4日晚間也緊急通報，當地一處公廁也爆發「1傳10」的公廁傳播鏈，要求4月24日以來與這座公廁曾有「時空交集」的人員，主動做好個人防護並立即向屬地鄉鎮（街道）、村（社區）報告。

北京日報報導，為做好疫情防控期間公廁環境衛生消毒工作，北京已修改「北京市公廁消毒管理工作指引」，明確多項防疫規定，主要包括：

一、加強公廁通風，無通風條件的公廁可視情況採用紫外線燈照射消毒；

二、增加公廁消毒頻次。每日對公廁進行2次全面消毒，人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等處，每日消毒不少於4次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加1次消毒；

三、封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人（含）以上同時如廁；

四、公廁清潔人員在作業過程中要全程佩戴口罩 、手套等個人防護用品。每次作業前後進行手衛生，作業完成後及時對防護物品、工作服進行清潔、更換、消毒。

北京並醒市民，上公廁時要堅持科學佩戴口罩，注意手衛生，預防病毒交叉感染。