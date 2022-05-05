上公廁易感染新冠肺炎？北京、浙江均傳「公廁傳播鏈」
疫情期間上公廁很危險？繼北京本月3日通報，北京這波疫情中發現，有1例感染者因3次上公廁，最終導致近40人染疫。隸屬於浙江省台州市的天台縣4日晚間也緊急通報，當地一處公廁也爆發「1傳10」的公廁傳播鏈，要求4月24日以來與這座公廁曾有「時空交集」的人員，主動做好個人防護並立即向屬地鄉鎮（街道）、村（社區）報告。
北京日報報導，為做好疫情防控期間公廁環境衛生消毒工作，北京已修改「北京市公廁消毒管理工作指引」，明確多項防疫規定，主要包括：
一、加強公廁通風，無通風條件的公廁可視情況採用紫外線燈照射消毒；
二、增加公廁消毒頻次。每日對公廁進行2次全面消毒，人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等處，每日消毒不少於4次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加1次消毒；
三、封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人（含）以上同時如廁；
四、公廁清潔人員在作業過程中要全程佩戴口罩、手套等個人防護用品。每次作業前後進行手衛生，作業完成後及時對防護物品、工作服進行清潔、更換、消毒。
北京並醒市民，上公廁時要堅持科學佩戴口罩，注意手衛生，預防病毒交叉感染。
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