疫中「雲婚禮」花0元 上海小區千人吃席 新人被暖哭

志願者夫妻辦雲婚禮。（取材自第一財經）

上海正在抗疫，但一對新人決定以隔空視頻舉辦婚禮，沒想到一條求助微信 引來全小區3000多位居民支持，300多人策畫，支援化妝、剪輯、司儀，而這些都是出自小區居民自願報名，千人「吃席」的場面更是令人難忘，最終新郎新娘的花費竟然還是0元。新娘被暖哭說，「感受到了太多的溫暖，這是最最特別的婚禮，我會一輩子難忘。」

第一財經報導，28歲的祁靚靚日前在上海聚豐園路學林苑小區的志願者互助群裡發了一條微信稱，「誰家有雙喜或者喜慶的飾品？我們5月2日和老家父母隔空舉辦婚禮，想在租的房子裡稍微布置一下，拜託大家幫我問問。」沒想到這條消息就像一個引信，燃爆了整個小區的氣氛。

小區居民曬出找的喜品。（取材自第一財經）

短短幾十分鐘，就有300多個人湧進群裡，大家都曬出了自己找出來的喜品：一對熊公仔、子孫桶、紅酒杯、自己結婚時的禮服等。有人提出舉辦一場全小區居民都參與的線上「雲婚禮」，作為小夫妻的禮物。

不僅如此，這場疫情 期間的婚禮還由300多人共同出謀畫策，有16人組成的核心團隊負責執行，有化妝師、攝像攝影 師、司儀、導播、剪輯師、場地布置師，所有婚禮該有的流程一步不差。

婚禮開始時，現場只有新娘、新郎，以及穿著大白服的司儀和攝影師，其他3000多人則都在家中雲觀禮。婚禮上，新娘幾度落淚，就連遠在鹽城的新娘母親也忍不住哭了。