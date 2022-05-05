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五一露營狂潮 有草地就有帳篷…4個月7200相關企業誕生

記者廖士鋒、林汪靜／北京5日電
今年大陸「五一」假期，露營成為民眾出遊首選。（取材自新京報）
今年大陸「五一」假期，露營成為民眾出遊首選。（取材自新京報）

由於疫情，民眾減少人與人的連結，露營成出遊首選，「有草的地方就能看到帳篷」。據同程旅行大數據顯示，五一假期露營市場升溫，「露營」相關搜尋熱度月漲117%。馬蜂窩大數據也顯示，「露營」相關搜尋熱度平均漲幅130%。另有統計顯示，中國1月至4月成立了7200家露營企業。

來源：YouTube

疫情之下，跨省出遊受到一定限制，露營成為「微度假」的新寵。根據央視報導，全中國現有4.7萬家露營相關企業，其中近半數的企業成立在1年以內，僅2022年1至4月分，就已有超7200家露營相關企業成立。

與此同時，露營裝備缺貨已經成為常態。浙江一家露營用品企業負責人表示，在露營產業的快速增長下，訂單已經排到了9月，尤其是輕量化的帳篷需求遠超預期，一直處於供不應求的狀態，天幕和折疊椅的銷量也提升非常快，天幕第一季銷售額是去年同期的5.8倍，折疊桌椅也達到了3.95倍。

「露營」成為熱潮之下，北京一名資深露營愛好者王先生表示，受北京疫情影響，朝陽區和房山區的一些營地關閉，但大家出遊的熱情不減，「導致我常來的冷門露營地在五一假期出現了人山人海的情況。」

上述營地負責人張先生則指出，營地自從去年底開業以來，從來沒在單日接待過這麼多露營者。

在「露營熱」背景下，不少飯店、民宿也參與其中，打起「露營特色牌」，五一假期，攜程平台上帶有「露營」標籤的相關酒店、民宿訂單量較清明假期增長153%。可見，露營的流量效應直接增加了露營地周邊的旅遊商家熱度，對目的地旅遊經濟產生了帶動效應。

此前西安新聞網曾報導，旅遊平台「去哪兒」統計， 2022年露營活動熱門城市前十名分別為：北京、成都、廣州、長沙、西安、天津、武漢、杭州、青島、大理，其中，新一線及二線城市露營資源更充沛，吸引許多遊客前往體驗。

此外，在五一假期中，除去公園、博物館，露營也已躋身攜兒出遊選項的前列。五一假期露營火熱也與氣候相關，因溫度適宜，可賞花可遊玩。另外「去哪兒」大數據分析也指出，春秋季節最適合露營，各省大部分地區4至5月、9至10月是露營的最佳時間，西北地方則7月份露營熱度較高。

5月2日，人們在重慶市南川區萬卷書台景區露營遊玩。（新華社）
5月2日，人們在重慶市南川區萬卷書台景區露營遊玩。（新華社）

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