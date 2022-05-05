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疫情延燒…五一遊客少3成 收入大減逾4成

記者林汪靜／北京5日電
大陸「五一」連假，境內旅遊收入銳減42.9%。（中新社）
大陸「五一」連假，境內旅遊收入銳減42.9%。（中新社）

今年五一小長假期間，中國本土疫情延燒，各地升級防疫措施，嚴重衝擊旅遊市場。據中國文旅部數據中心測算，今年「五一」假期五天，中國國內旅遊出遊一點六億人次，年減30%；旅遊收入為646.8億元（人民幣，下同，約98億美元），年減42.9%。

五一小長假結束，中國官方按例發布旅遊市場情況。文旅部官微「文旅之聲」指出，今年五一小長假五天，國內旅遊出遊1.6億人次，年減30.2%，僅恢復至疫情前同期的66.8%；實現國內旅遊收入646.8億元，年減42.9，僅恢復至疫情前同期的44%。

今年五一期間，本土疫情遍地開花，對民眾旅遊休閒消費也產生較大影響，大型旅遊景區不再出現往年的人潮。四川九寨溝、浙江杭州西湖等景區客流較往年有較大幅度下降；海南三亞酒店平均入住率20.57%，年降超過六成。

不過，文旅部指出，因應防疫，民眾改變旅遊方式和形式，踏青賞花、民宿度假、野外露營成為旅遊市場新主流。

文旅部稱，近郊周邊遊帶動鄉村遊熱度升溫，山居民宿、農耕研學等綠色、健康的休閒體驗活動備受遊客青睞；燒烤、野炊等休閒方式明顯增加。

疫情 防疫 民宿

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