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談疫色變 江蘇江陰日增20例 全市封控

記者賴錦宏林汪靜／綜合報導
江蘇江陰市3日在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照「管控區」進行管理。（中通社）
江蘇江陰市3日在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照「管控區」進行管理。（中通社）

中央高層堅持「動態清零」防疫方針，但也希望防疫與穩經濟之間取得平衡。但部分地方政府談疫色變，一發現疫情就大動作實施嚴格管控措施。除了河南鄭州4日零時起封城1周，江蘇省江陰市前天驗出20例陽性感染者，官方就決定全市管控，要求市民非必要不出門。

江蘇江陰市官方4日凌晨表示，3日在例行核酸檢測中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照「管控區」進行管理，市民非必須不出門、非必要不離江陰，每戶家庭每天可派一人外出不超過兩小時購買必要生活物資。

江陰市還下令，各級學校暫緩返校。除高三年級，暫停面授教學；除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業全封閉管理；除保障市民生活必需的超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲企業（只提供外賣服務），其他營業場所、門店停業休業；商業大樓等一律暫停開放，員工實行居家辦公。

而河南鄭州近期出現疫情，鄭州官方前晚即發公告稱，4日零時起，主城區內各黨政機關、事業單位、企業工作人員居家辦公。除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。鄭州所有餐廳禁止內用，經營類場所暫時關閉。將用一周的時間，實現社區傳播風險阻斷，力爭用最短時間實現動「動態清零」。

鄭州 河南 疫情

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