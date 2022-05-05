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上海疫情趨緩 連2天5000例以下 公布首批復工白名單

中國新聞組／北京5日電
相較北京的嚴防，上海封控區正逐漸減少。圖為普陀區居民出門買菜。（中新社）
相較北京的嚴防，上海封控區正逐漸減少。圖為普陀區居民出門買菜。（中新社）

上海此波疫情確診人數持續下降，官方3日、4日新增確診人數加上無症狀感染者，已連兩日降至5000例以下。隨著疫情逐步趨緩，上海市住建委3日公布第一批上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」，開始加快恢復經濟正常運行。

據上海市衛健委通報，3日上海新增本土新冠確診260例、無症狀感染者4722例，新增本土死亡16例。4日新增本土確診261例和無症狀感染者4390例，新增本土死亡13例。確診人數連兩日降至5000例以下。3日有1例確診和62例無症狀感染者為「社會面感染」；4日則是1例確診和33例無症狀感染者為「社會面感染」。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹在記者會上提到，最新的「三區」劃分當中，封控區1萬2435個，涉及人口數239萬人；管控區2萬808個，涉及人口數519萬人；防範區4萬7861個，涉及人口數1578萬人，這顯示「防控效果日益顯現，封控區人口數逐漸下降，防範區人口數逐日增加」。

隨著疫情逐步趨緩，上海也正加快恢復經濟正常運行。上海市住建委3日公布第一批上海市重大工程建築工地復工復產「白名單」，包括中芯國際臨港12吋晶圓代工生產線項目、格科半導體12吋CIS集成電路研發與產業化項目、和輝光電第六代AMOLED生產線產能擴充項目、浦東國際機場三期擴建工程等共24項。

上海市經信委3日晚間也公布修訂後的「上海市工業企業復工復產疫情防控指引（第二版）」，內容包括落實疫情防控責任、加強對復工復產企業服務等6方面共26項，對復工復產流程、復工證和運輸通行證申領使用等提出指引。

上海市長龔正3日在申能集團燃氣調度中心視察時指出，隨著全市復工復產高峰到來，要提早做好設備、線網和隊伍準備，克服需求波動帶來的挑戰，全力以赴保障用能需求，為服務全市防疫和復工復產大局發揮更大作用。

上海市委書記李強4日指出，當前上海疫情防控仍處於持續攻堅、不進則退的關鍵時期，希望全市廣大青年牢記習近平總書記殷殷囑託，助力堅決打贏疫情防控攻堅戰，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

隨著疫情趨緩，上海民眾的生活正在逐步恢復中。圖為位於浦東北蔡鎮的山姆會員店5月2...
隨著疫情趨緩，上海民眾的生活正在逐步恢復中。圖為位於浦東北蔡鎮的山姆會員店5月2日景象，部分民眾已獲准進店採買。(新華社)

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