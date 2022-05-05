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五一節後疫情惡化 北京「半封城」 朝陽區居家辦公 關64地鐵站

記者賴錦宏、黃雅慧／綜合報導
據北京市地鐵運營有限公司消息，根據疫情防控需要，自2022年5月4日首班車起至另有通知時止，北京地鐵國貿、大望路、雙井、永安裡等地鐵站出入口採取封閉措施停止進出站。圖為市民4日在北京地鐵雙井站一出入口查看公告。(中新社)
據北京市地鐵運營有限公司消息，根據疫情防控需要，自2022年5月4日首班車起至另有通知時止，北京地鐵國貿、大望路、雙井、永安裡等地鐵站出入口採取封閉措施停止進出站。圖為市民4日在北京地鐵雙井站一出入口查看公告。(中新社)

五一假期過後，北京疫情惡化。北京5日通報，北京市4日新增42例本土確診和8例無症狀感染者。由於病例數持續增加，北京昨天宣布朝陽區即起居家辦公，臨時關閉的地鐵站則達64個，包括進出站人口最多之一的國貿站，以及大望路、四惠、雙井、十里河等換乘站，此舉形同「半封城」、限制居民出行。

另根據北京疾控中心副主任龐星火4日通報，自5月3日下午3時至4日下午3時，北京新增本土新冠感染者52例。自4月22日以來，累計報告505例感染者，涉及15個區，以朝陽區201例最多。

朝陽區是北京最繁華的商業區，也是外國使館聚集區，截至2020年底該區常住人口約345萬。

為減少人員流動和感染人數，北京市宣布，朝陽全區5日起實行居家辦公，確實須到崗者，盡量採取自駕方式，減少聚集。繼關閉44個地鐵站後，北京4日又再關閉20個地鐵站，大多位於朝陽區。

北京市政府發言人徐和建表示，北京這輪疫情病例總數已超過2020年新發地批發市場疫情病例總數，新增病例連續多日在50例上下波動。新增病例雖有所下降，但社會面篩查仍有零星病例，疫情防控形勢依然非常嚴峻。北京延續五一假期的嚴格防控措施，禁止餐廳內用及關閉文娛場所。

比較特別的是，北京4日宣布放寬防疫隔離政策。密接者由21天集中隔離縮短為「10天集中隔離加7天居家隔離」；入境人員則縮短為「10天集隔加7天居隔」或14天集隔。此前，從北京入境人員需「14天集隔加7天居隔（或集隔）」。

廣州方面，廣州白雲機場染疫人數已近百例，廣州除陸續關閉地鐵站和調整公共汽車路線，廣州11區3日晚間先後發布通告，開展全市全員核酸檢測。

北京 緊張防疫 北京稱疫情嚴峻，朝陽區居家辦公，數十個地鐵站關閉和逾百公共汽車路...
北京 緊張防疫 北京稱疫情嚴峻，朝陽區居家辦公，數十個地鐵站關閉和逾百公共汽車路線停駛或繞行。（美聯社）

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