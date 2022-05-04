富士康高速路口搶工人：有效出勤55天 獎金8000

通過信息查驗的員工帶著行李上大巴車，準備往前廠區。(取材自富士康iDPBG鄭州招募微信)

中國疫情緩步向好，各地催促復工復產聲音不斷。鴻海旗下iPhone 主力生產基地、富士康iDPBG事業群鄭州 廠區本周啟動大招工，並大幅調高獎金三成。只要有效出勤55天，就能拿到8000元獎金(約1210美元)。為了搶人，富士康首次在高速口建立接駁點，進行「點對點」招募，報到、面試 、核酸一條龍，直接把員工帶進廠裡。

每日經濟新聞報導，蘋果本季大幅增產iPhone 13 Pro系列，目前iPhone系列生產主要是在富士康鄭州廠區，鄭州廠區有超過90條生產線，全球大約一半的蘋果手機都來自富士康鄭州廠區。

目前富士康鄭州廠區全面正常運作，先前開出的招工條件為限定當地人。富士康iDPBG鄭州招募公告，自5月3日面試起，返費模式最高8500元，同工同酬+小時差價總價一小時26元。

求職者在職不少於90天且有效出勤滿55天，可以領到8000元獎金，推薦人可領取500元獎金。但4月27日發布的招聘獎金還是6500元，這也意味著，5月2日起獎金提高了30.77%。

為滿足招募需求，富士康鄭州工廠首次在高速口為省內低風險區域求職者開闢「點對點」閉環安全入職通道。報到地點設置在鄭州市航空港區北收費站出站口前方50米，接駁點設置信息查驗區、體溫檢測區、人員編組區。

求職人員順利抵達後，逐一進行健康碼、行程碼、新冠疫苗接種記錄信息查驗，並進行體溫測量。隨後接駁車將求職人員送到招募中心入職面試。面試完畢，鄭州廠安排新進人員進行免費核酸檢測。然後，專車閉環將新進人員送達宿舍區。

極目新聞報導，富士康提高獎金招工的消息令網民心動不已，「工廠都跑到高速口搶人了？」，紛紛喊「想去」。但鄭州因為防疫考量自4日至10日局部封城，富士康也因此暫停招聘員工，預計10日後恢復招聘。