「豬堅強」遺體製成標本 5月12日起公開展出

汶川大地震的倖存者「豬堅強」逝世後，遺體被製成標本，預計5月12日起公開展出。(取材自齊魯晚報)

2008年汶川大地震 的倖存者「豬堅強」，在2021年6月逝世後，遺體被製成標本，預計在5月12日起公開展出。

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據成都傳媒集團旗下紅星新聞報導，「豬堅強」生前居住的建川博物館 「豬堅強之家」，正在進行全方位的展覽陳列裝潢，三面牆壁均由木板搭建起來，木板中間留有一定縫隙，該處今後會有圖片、螢幕等展示豬堅強的生平故事。

而在其生前房間的正中間有一個高立的展示櫃，該處可能是豬堅強標本展示處。此外，該報導也向相關人士了解到，「豬堅強」皮、骨標本已經送回建川博物館，預計於5月12日正式對外開放。

「豬堅強」歷經汶川地震，公認為生命力最強的豬隻。（中新社）

「豬堅強」曾在汶川地震後被埋在廢墟中36天並奇蹟存活下來，建川博物館在地震後向原本的飼主高價購買「豬堅強」並準備空間讓其居住。

2021年6月16日，「豬堅強」因年老衰竭過世，此前據齊魯晚報報導，遺體交由大連生命奥秘博物馆通過生物塑化技術製作成標本，所謂生物塑化技術，是一種可以把組織保存得像活體一樣的特殊技術，使標本的表面保持其原有的狀態，並可在顯微鏡水準保存細胞的結構。