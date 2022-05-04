「樹堅強」多次雷擊不倒 這顆310歲樟樹變網紅

諸暨這顆310歲樟樹，多次被雷擊，還愈長愈好。（取材自錢江晚報）

最近，浙江諸暨有一棵樹火了。據說這棵樟樹已有300多歲，遭遇多次雷擊仍然頑強地活了下來，而且還越長越好；值得一提的是，這棵樟樹並非人工種植，而是機緣巧合長在了路邊的石頭縫裡，因此村民都稱它為「樹堅強」。

錢江晚報報導，這棵樟樹高達9米，樹圍有292厘米，已經有310年樹齡。當地村民表示，「有可能是鳥把它帶到這裡，也有可能是種子被風吹過來，它直接就在這裡生根發芽了。」「這粒種子沒有挑剔土壤，而是絕處逢生。」

報導指出，除了生長的地方特別，它的形狀可以用奇特來形容。這棵樟樹從根部看呈現三個部分。其中，兩根樹幹依舊向上而生，鬱鬱蔥蔥，枝繁葉茂。另一部分樹幹已經完全變成平面狀，乍看還以為是木質的小橋。

諸暨這顆310歲樟樹，多次被雷擊，還愈長愈好。（取材自錢江晚報）

據悉，20世紀80年代，這棵樟樹曾遭遇數次嚴重的雷擊，樹直接就被劈得四分五裂。據報導，村民酈雲木回憶，這棵樹被雷劈的時候，自己也就6歲左右，當時大家都覺得它活不下去。「因為當時樹的中間都空了，旁邊剩下的樹幹感覺隨時都要倒下。」

但是，讓酈雲木沒想到的是，50多年過去，他已經64歲了，而這棵老樟樹不僅活了下來，而且比以前更加茂盛。當地人都稱它為「樹堅強」。

這棵「樹堅強」為何如此堅強？相關工作人員表示，這可能和它一直以來的生存環境有關。報導說，「它的根系深入到了石縫中，所以雷劈中的很有可能是樹幹，而沒有傷到樹根。另外，根系的深入還起到了固定作用。隨著年歲的增長，它將根系深深地紮入石縫深處，為自己吸取養分。」

目前，相關工作人員打算對其做一系列的防護措施，加倍呵護它，助力其更好地自然生長。