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南京女碩士當修腳工 網問： 考慮過老師感受嗎？她稱工作不分貴賤

中國新聞組／北京4日電
瞿落雪並不認為修腳是個低端行業。(視頻截圖)
瞿落雪並不認為修腳是個低端行業。(視頻截圖)

俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，俗話也說「工作不分貴賤」，但當一個農業大學管理學專業畢業的研究生選擇了「修腳」行業，卻仍引起不小話題。支持的網友說「自食其力不用在意外人的看法」，反對的網友則說「花了那麼多錢念書卻選擇去修腳，有沒有考慮過家長和老師們的感受啊？」

影音來源：YouTube

青木趣聞報導，故事的主角叫瞿落雪，是一名南京農業大學管理學專業畢業的研究生。瞿落雪表示，在她二次擇業的時候她選擇了修腳這個行業，她認為修腳屬於中國傳統文化中的一部分。但她的好朋友對她的說法並不認同，認為她從事修腳這種低端服務業對她以後的發展會有不好的影響。但瞿落雪本人是比較認可這個行業的，認為修腳這個行業真的不低端，「都是為社會創造價值，沒有什麼高低貴賤之分」。

許多網友對瞿落雪的選擇表示肯定，認為無論什麼行業，只要賺錢就行；再說，身正不怕影子斜，自食其力不用在意外人的看法，只要找自己喜歡的工作就行了。但反對的網友則認為，瞿落雪讀了這麼多年的書，上學花了那麼多錢，最後卻選擇去修腳，根本沒有考慮過家長和老師們的感受。有網友指出，雖然職業不分貴賤，但是瞿落雪這種行為屬於浪費人才，如果要從事修腳這種行業，幹嘛要讀那麼多年的書，這不是浪費時間嗎？

據港媒經濟日報報導，有網民宣稱找到瞿落雪的真實身分，並不是媒體報導中的足療店基層員工，而是足療企業彭世集團的組織發展總監。該集團過往一些圖文並茂的新聞稿，引證了有關說法。根據彭世集團的網站資料，其在各省市擁有千間分店，弘揚文化屬集團口號之一。

另有人撰文指出，職業不分貴賤，高學歷人才或許可以在基礎行業中取得更大的成功。文章說，相信很多人都聽過北大研究生賣豬肉創業成功的故事，他們的成功不是偶然的而是必然的，因為他們有比其他人更深的思維高度和更寬廣的視野，結合互聯網和線下實體店，把豬肉銷售形成一個產業鏈，也打造出了屬於自己的品牌。

瞿落雪認為工作沒有什麼高低貴賤之分，都是為社會創造價值。(視頻截圖)
瞿落雪認為工作沒有什麼高低貴賤之分，都是為社會創造價值。(視頻截圖)

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