我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

「人生遇艱難該怎麼辦？」莫言「五四」寄語青年：別被大風吹倒

記者廖士鋒／綜合報導
莫言2022年五四前夕寫信給青年。（圖／B站影片截圖）
莫言2022年五四前夕寫信給青年。（圖／B站影片截圖）

「如果人生中遇到艱難時刻該怎麼辦？」面對青年提出這個問題，諾貝爾文學獎得主莫言，寫了一封信回應。

莫言的信，以影片形式發表在「B站」中，莫言在回信裡，分享兩個故事，一個書，另一個則是人。

來源：YouTube

莫言指出，他第一個艱難是童年輟學，孤獨地放牛割草，不過有幸得到「新華字典」，「我認識的大部分漢字，是通過這本「新華字典」學的。在當年孤獨窮困的環境裡，就是這本工具書，陪著我度過艱難時刻，也為我以後能拿起筆來寫小說，奠定了基礎」。

第二個故事，莫言則分享他爺爺的故事。他指出，小時候跟爺爺去荒草甸子割草，回程時天象詭異，「一根飛速旋轉的黑色圓柱向我們迎來」，他被風刮倒在地，草被刮到天上，但他看到爺爺「雙手攥著車把，脊背繃得像一張弓，沒有後退半步，爺爺與狂風對峙的模樣，永遠印刻在我的腦海裡」。

「我們是勝利者還是失敗者？」，莫言指，風來時爺爺沒有躲避，「儘管風把我們車上的草刮得只剩下一棵，但是車還在，我們就像釘在大壩上一樣，沒有前進，也沒有倒退。從這個意義上來講，我們勝利了」。

莫言鼓勵年輕人，當我們遇到艱難時刻，不要灰心、不要沮喪，只要努力總是會有收穫，希望總是在失望甚至是絕望時產生，並召喚著我們重振旗鼓、奮勇前進，一個人可以被生活打敗，但是不能被它打倒。越是在困難的時刻，越是文學作品能夠發揮它直達人的心靈的作用。

諾貝爾 小說

上一則

東鐵5/15過海通車 新界7分鐘到港島

下一則

南京女碩士當修腳工 網問： 考慮過老師感受嗎？她稱工作不分貴賤

延伸閱讀

五四前夕 莫言寫給青年一封信

五四前夕 莫言寫給青年一封信
暗戀豬頭

暗戀豬頭
封面故事／不用澆水、除雜草 好打理的「碎石花園」　

封面故事／不用澆水、除雜草 好打理的「碎石花園」　
李強應對不力 調應勇回上海救火？

李強應對不力 調應勇回上海救火？

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？