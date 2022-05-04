陪她痛哭、陪他失眠…廣東女「賣晚安」10年 看過人生百態

玖妹在網上販賣「晚安」。(取材自大象新聞)

廣東潮汕本名翁碧英的女子「玖妹」十年前開網店出售晚安短信，每條1元人民幣（約0.15美元）。如今玖妹已成為兩個孩子的媽媽，她的晚安小店仍然存在，十年間共發出大概3萬多條信息，換了3部手機 、4個號碼。

大象新聞報導，這個貌似無厘頭的生意背後有它內在的邏輯以及存在的價值，買主需求可見人生百態。而自稱孤獨症患者的玖妹也在和他們互動的過程中互相治癒。十年過去了，玖妹最想說的是，「我希望有一天，不再有人需要晚安短信，因為最愛的人已經給了他／她最好的陪伴。」

玖妹開了一間植物文創店。(取材自大象新聞)

一個「孤獨症女子」的晚安計畫

玖妹現在深圳經營一家植物文創店。十年前因為自己經常感到孤獨又無從訴說，她在網上開了「賣晚安」的虛擬商店，希望透過給別人發送晚安短信的形式感，陪伴和自己一樣孤獨的人。

玖妹1987年出生於廣東潮汕一個普通家庭，父親在鄉下幫人修建房屋，母親則是家庭主婦。在她的認知裡，父親做事育人都非常嚴格，也很少表達自己的感情。2006年，玖妹第一次坐大巴離開家鄉去異鄉讀大學，父親送她去坐車。在車廂里看著父親遠去的身影，玖妹突然覺得理解了父親的愛。

雖然和父親重新締結了親密關係，但是小時候受原生家庭影響，玖妹的性格獨立又敏感，「我極少向親人、同學表露自己內心的脆弱」。2010年大學畢業後，玖妹到深圳上班。她個人感覺城市的生活緊張而又粗糙，缺少細膩的細節和儀式感。偶然機緣下，她想起上大學給同學發晚安短信的事情，萌生了「賣晚安」的想法，2012年開了虛擬店鋪。

玖妹的晚安短信一元一條，顧客可以在網店拍下為期一周、一月或一年的晚安短信。所謂晚安短信，並不僅僅是發送「晚安」兩個字，玖妹通常會編織一段溫馨的話，有時還會和購買者、接收者簡單聊天。但是彼此都不會過問個人隱私 ，比如在哪裡、做什麽、多大了、成家與否等隱私問題均不涉及。

據報導，十年來，玖妹透過這種方式與陌生人建立連接，彼此互相治癒。如今十年過去了，她已成為兩個孩子的媽媽，晚安小店仍然存在。「高峰時期要發送給客人300多條短信。我每天晚上10時左右開始工作，這些年大概發出3萬多條晚安短信。換了三部手機，4個電話號碼。」玖妹稱。

玖妹在向顧客說「晚安」的時候，會加上一些暖心文字或可愛貼圖。(取材自大象新聞)

誰購買晚安短信？有哪些故事？

玖妹透露，買晚安的人形形色色，有單親家庭的孩子，有考試壓力大的學生，有抑鬱症患者，癌症患者……顧客大都選擇匿名或者填寫虛擬的地址。「有一位客人署名是『住在南極的人』，這是一個非常孤獨的名字，2015年起連續三年購買365天的晚安。」

她記得有位抑鬱症女孩給自己買晚安，自己曾經陪伴女孩在跨年夜痛哭，見證女孩休學、工作、談戀愛、分手。四年後，女孩突然跑來跟玖妹笑侃「要是男孩給自己發這麽久短信就嫁了」，人也開朗了許多。

報導指出，有網友在玖妹的網店留言說婚姻不如意，自己帶著女兒開花店，卻因為疫情關關停停，絕望的時候給自己訂了一周的晚安短信。看到這個訂單後，玖妹忍不住落淚，因為自己也是兩個孩子的媽媽，不知道自己能為對方做些什麽，後來她在朋友圈分享了這個故事，立即有人打聽花店地址要幫助這位網友。

玖妹記得很多顧客。有人說投資 失敗了瞞著身邊所有人活得很辛苦，失眠的自己需要陌生人的晚安；有白領指定凌晨2時發給自己，收到晚安信息總會回覆自己在加班做什麽；有妻子買給老公，老公卻認為是曾經的紅顏知己；有創業者投資失敗，走在街頭突然需要陌生人的晚安……。

「賣晚安」的十年，玖妹也收到不少人的負面評價。有收到晚安短信的人不滿意，覺得信息內容不走心給打了差評。還有不明真相的收信人覺得受到打擾對她破口大罵，但是她遇到多數是心懷善意的人。