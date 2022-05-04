廣州巧手「小花俠」 用羊毛氈「補丁」市容

廣州美術學院學生羅盛天在街角破損處「種」下羊毛氈花，近日在網路吸引許多關注。（取材自極目新聞）

廣州市番禺區南亭村的街角巷尾，一朵朵特別的毛茸茸小花從水泥、磚石缺角處「長」了出來，可愛模樣近日在網路上迅速走紅。不過這些小花並非自然生長，而是廣州美術學院雕塑 與公共藝術學院學生，用羊毛氈戳成。

極目新聞報導，廣州美術學院雕塑系學生羅盛天發起的「花花補丁計畫」，利用羊毛氈小花修補城市中的缺口，保護來往行人不受磕碰，同時也美化社區環境。

在校研究毛氈材料的的羅盛天表示，他一開始打算用羊毛氈製作寫實作品作為畢業作品，但導師建議「若從社區關係創作，會更有意義」。他想起自己生活的番禺區南亭村，村落不大歷史卻很悠久，不少房屋被歲月侵蝕出裂縫，於是有了用羊毛氈修補街角的念頭。

一開始，羅盛天用「修舊如舊」的方式，利用相似顏色的羊毛氈去掩蓋原有的殘缺，但這樣創意性不強，做工也很費時。一位師兄告訴他，「可以從自己喜歡的東西出發，去讓這個『補丁』更有趣」，一句話讓從小喜歡花花草草的羅盛天有了新靈感，帶著超輕黏土、羊毛氈、戳毛氈工具來到南亭村的牌坊附近，在一個墩子上種下了第一朵「花花補丁」。

羅盛天悄悄在南亭村的角落開始他的「花花補丁計畫」，還因此與一間糖水鋪結緣。他說道，某日他與朋友發現該店鋪牆上有個缺口，擔心老闆會介意，他蹲在牆邊戰戰兢兢「種」下一朵小花就溜走了。

沒想到老闆和老闆娘得知此事後不僅沒有嫌棄，還覺得非常驚喜，留下一張紙條給他，「我那破爛的墻角多了一朵如此美麗暖心的小花，我非常非常喜愛，也真的有諸多的感動。不是錢可以買來的。我想請你吃一個月的糖水，我的一點小小心意。」羅盛天從此成為糖水店的常客，更與老闆成了好朋友。

羅盛天的「花花補丁」在網路上意外走紅後，許多人希望也能加入行列，羅盛天因此成立了群聊，提供教學和製作材料。如今群聊已有50多名成員，從廣州美術學院的同學到前房東阿姨都加入，還有各地網友熱情響應，更為自己取了「小花俠」的暱稱。

「花花補丁」各地綻放

除了廣州之外，小花俠們還將「花花補丁」種到了中國各地，家住北京 的「小花俠」南瓜在張自忠路地鐵站 出口附近的牆角，種下了一朵羊毛氈花，黃色的小花從牆縫中鑽出，為這處增添了一抹亮色。

江南大學一名在校生阿暢，近日也在學校種下花花補丁，他說，「因為疫情，大家不能離開學校，希望同學們看到我的小花，可以感到一些治癒」。

羅盛天對於「花花補丁計畫」能在中國各地盛開感到十分驚喜，他說，「自己做的事情給他人帶去了溫暖，是一件很好的事」，未來他打算製作「花花補丁地圖」，一一記錄大家的小花，也希望柔軟的羊毛氈花能在更多地方綻放。