我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

廣州巧手「小花俠」 用羊毛氈「補丁」市容

中國新聞組／北京4日電
廣州美術學院學生羅盛天在街角破損處「種」下羊毛氈花，近日在網路吸引許多關注。（取材自極目新聞）
廣州美術學院學生羅盛天在街角破損處「種」下羊毛氈花，近日在網路吸引許多關注。（取材自極目新聞）

廣州市番禺區南亭村的街角巷尾，一朵朵特別的毛茸茸小花從水泥、磚石缺角處「長」了出來，可愛模樣近日在網路上迅速走紅。不過這些小花並非自然生長，而是廣州美術學院雕塑與公共藝術學院學生，用羊毛氈戳成。

極目新聞報導，廣州美術學院雕塑系學生羅盛天發起的「花花補丁計畫」，利用羊毛氈小花修補城市中的缺口，保護來往行人不受磕碰，同時也美化社區環境。

在校研究毛氈材料的的羅盛天表示，他一開始打算用羊毛氈製作寫實作品作為畢業作品，但導師建議「若從社區關係創作，會更有意義」。他想起自己生活的番禺區南亭村，村落不大歷史卻很悠久，不少房屋被歲月侵蝕出裂縫，於是有了用羊毛氈修補街角的念頭。

一開始，羅盛天用「修舊如舊」的方式，利用相似顏色的羊毛氈去掩蓋原有的殘缺，但這樣創意性不強，做工也很費時。一位師兄告訴他，「可以從自己喜歡的東西出發，去讓這個『補丁』更有趣」，一句話讓從小喜歡花花草草的羅盛天有了新靈感，帶著超輕黏土、羊毛氈、戳毛氈工具來到南亭村的牌坊附近，在一個墩子上種下了第一朵「花花補丁」。

羅盛天悄悄在南亭村的角落開始他的「花花補丁計畫」，還因此與一間糖水鋪結緣。他說道，某日他與朋友發現該店鋪牆上有個缺口，擔心老闆會介意，他蹲在牆邊戰戰兢兢「種」下一朵小花就溜走了。

沒想到老闆和老闆娘得知此事後不僅沒有嫌棄，還覺得非常驚喜，留下一張紙條給他，「我那破爛的墻角多了一朵如此美麗暖心的小花，我非常非常喜愛，也真的有諸多的感動。不是錢可以買來的。我想請你吃一個月的糖水，我的一點小小心意。」羅盛天從此成為糖水店的常客，更與老闆成了好朋友。

羅盛天的「花花補丁」在網路上意外走紅後，許多人希望也能加入行列，羅盛天因此成立了群聊，提供教學和製作材料。如今群聊已有50多名成員，從廣州美術學院的同學到前房東阿姨都加入，還有各地網友熱情響應，更為自己取了「小花俠」的暱稱。

「花花補丁」各地綻放

除了廣州之外，小花俠們還將「花花補丁」種到了中國各地，家住北京的「小花俠」南瓜在張自忠路地鐵站出口附近的牆角，種下了一朵羊毛氈花，黃色的小花從牆縫中鑽出，為這處增添了一抹亮色。

江南大學一名在校生阿暢，近日也在學校種下花花補丁，他說，「因為疫情，大家不能離開學校，希望同學們看到我的小花，可以感到一些治癒」。

羅盛天對於「花花補丁計畫」能在中國各地盛開感到十分驚喜，他說，「自己做的事情給他人帶去了溫暖，是一件很好的事」，未來他打算製作「花花補丁地圖」，一一記錄大家的小花，也希望柔軟的羊毛氈花能在更多地方綻放。

廣州美術學院學生羅盛天用創意修補街角，在破損處「種」下一朵朵羊毛氈花。（取材自極...
廣州美術學院學生羅盛天用創意修補街角，在破損處「種」下一朵朵羊毛氈花。（取材自極目新聞）
廣州美術學院學生羅盛天用創意修補街角，在破損處「種」下一朵朵羊毛氈花。（取材自極...
廣州美術學院學生羅盛天用創意修補街角，在破損處「種」下一朵朵羊毛氈花。（取材自極目新聞）

雕塑 地鐵站 北京

上一則

上海男路上攔車訴「快餓死了」 妻子：他當時喝多了

下一則

「樹堅強」多次雷擊不倒 這顆310歲樟樹變網紅

延伸閱讀

中國廣州市全域推動數位人民幣試點

中國廣州市全域推動數位人民幣試點
廣州白雲機場員工染疫 取消逾千航班

廣州白雲機場員工染疫 取消逾千航班
回了國回不了家 華人「魔幻之旅」在中國隔離3個月

回了國回不了家 華人「魔幻之旅」在中國隔離3個月
廣州白雲機場取消逾1100架航班 只因有員工核酸異常

廣州白雲機場取消逾1100架航班 只因有員工核酸異常

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
北京市朝陽區的街道車水馬龍，居民準備離京躲避。（視頻截圖）

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

2022-04-27 21:29
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？